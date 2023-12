Así fue la "polémica" entrevista de Nuria Roca a Juan del Val: "Sánchez es victimista, truquero y no tiene ideología"

Ayer, domingo 17 de diciembre, el programa 'La Roca' se despidió hasta después de Navidad con su emisión del 89ª entrega del espacio que conduce Nuria Roca en laSexta . En esta ocasión, la periodista valenciana entrevistó a su marido, el escritor Juan del Val, con motivo de la publicación de su última novela "Bocabesada".

"Estaba pactado que yo comenzase la promoción en 'El Hormiguero' y la acabara aquí; he hecho en torno a 90 entrevistas, pero lo mejor lo he dejado para aquí", confesó el también guionista, quien al entrar en el plató saludó con un beso en la boca a su esposa, Nuria Roca, a quien le comentó que no sabía si estaba ante su mujer o ante su entrevistadora.

"Hay escenas en la novela inspiradas en el sexo con Nuria Roca"

¿Cuánto hay del protagonista, Martín, en Juan del Val?, le interrogó la presentadora de laSexta: "Esa es la pregunta que más me han hecho. He construido un personaje que tiene muchos paralelismos conmigo, porque vive para escribir, pero luego me parece que es un tipo infinitamente más egoísta que yo".

De Juan "hay muchísimo más en Adela, un personaje transexual; porque yo me parezco a Carlos, el niño que antes era Adela; luego ella evoluciona a lo que realmente es, y yo también", sorprendió el escritor madrileño.

Asimismo, a diferencia del protagonista de la novela, que deja todo atrás y se escapa a NYC, el guionista madrileño "no abandonaría bajo ningún concepto lo que tengo en casa".

Uno de los colaboradores del programa puso el punto picante cuestionando si había escrito alguna escena de sexo inspirándose en su vida íntima con Nuria: "Sí, hay una escena concreta que pasa en Nueva York que está especialmente inspirada en algo vivido con Nuria".

Del Val le da un buen repaso a la industria audiovisual en "Bocabesada": "Es verdad que cuando hablo del audivisual y los directivos, yo, desde niño, tengo una relación de mucha distancia con la autoridad y con el poder; y cuando alguien tiene autoridad o poder me cae mal. Cuando un directivo critica un guión yo le preguntaría no cuánto ha escrito siquiera, sino cuánto ha leído en su vida. No hay problema porque los directivos no suelen leer", dijo este entre el alivio y la broma.

"Reivindico los toros porque si no me negaría a mí mismo"

"Yo en la tele soy transparente, entre otras cosas porque soy un pésimo actor. Evidentemente, hay cosas de mí que dejo fuera de la tele porque no tienen ningún sentido trasladarlas", expresó Del Val por otro lado.

En otro orden, la primera vez que el colaborador de 'La Roca' sale en una imágenes de Atresmedia son en 2003 en la plaza de toros de Olivenza: ¿cómo vive un gran aficionado a la tauromaquia el rechazo que provoca en la sociedad actual? "Hay algunos aspectos de la tauromaquia dificilmente comprensibles en la sociedad de hoy, que niega la muerte. En la tauromaquia está mucho de lo que yo soy, en lo bueno y en lo malo. Reivindico los toros porque si no sería negarme yo".

"Es lógico que la gente piense que soy del PP"

Hay mucha gente que dice que Juan es del PP: "Yo conozco a muy pocas personas menos conservadoras que yo. Hace 25 años hablaba de feminismo, y a mí el PP me parece un partido que llega tarde a todos los avances sociales", explicó el escritor. Y matizó: "Es lógico que la gente piense que soy del PP, porque hay muchos catetos que piensa que apoyar a Pedro Sánchez es ser de izquierdas, y lo contrario es de derechas; y eso es lo que más me cabrea".

¿Se sintió derrotado por la entrevista al presidente del Gobierno en 'El Hormiguero'? "Viví con muchísima impotencia la respuesta de Pedro Sánchez a Pablo Motos porque yo estaba en el plató pero no me pude defender. Yo dije que un presidente tiene que promover que la gente vote, y poner unas elecciones en verano no era eso. Yo no dije que si ganaba Sánchez era un fraude electoral, pero me montaron una campañita por Twitter", desveló.

Y, a continuación, confesó: "A mí Pedro Sánchez me cae mal. Como ser humano es una persona que tiene cosas que yo destesto en las personas: el victimismo, es un llorica que se queja de que le critiquen; también es truquero y. además, no tiene ideología: algo que me desespera en los políticos".