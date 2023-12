La picante confesión sexual de Juan del Val sobre su nuevo libro y Nuria Roca

Ayer por la tarde Juan del Val fue entrevistado por Nuria Roca, su mujer, en "La Roca". El escritor asistió al espacio presentado por su pareja para promocionar su nuevo libro, "Bocabesada", una novela que trata sobre un escritor que guarda ciertas similitudes con el televisivo. Nada más entrar a plató, Juan saludó a su mujer con un beso en los labios en vez de con dos besos protocolarios, algo que, según la presentadora, hizo "para relajarse".

El escritor, como él mismo confesó, terminó ayer la promoción de su libro en "La Roca", 90 entrevistas después desde su lanzamiento. Feliz de estar con su mujer en el programa que presenta, Juan y Nuria volvieron a protagonizar una entrevista muy divertida y con grandes titulares para el recuerdo. En un momento de la tarde, la periodista quiso saber si su marido y Martín, protagonista de la novela, tenían muchas cosas en común o no. "A la hora de vivir la escritura, sí que es igual a mí. Pero me parece que él es un tipo infinitamente más egoísta que yo", declaró el televisivo sobre el asunto.

Juan del Val y Nuria Roca en "La Roca" La Sexta

Berni Barrachina, colaborador del espacio, quiso profundizar más sobre el asunto y no dudó en preguntarle si en el libro había alguna escena sexual inspirada en su vida íntima con Nuria Roca. "Evidentemente, sí", contestó Juan del Val. Al escuchar esto, su esposa quiso saber si se había inspirado en alguna relación que no fuese con ella: "O sea, ¿dónde te documentas, Juan?". "A ver...yo me documento de lo que vivo y lo que sí que te digo es que sí, respecto a tu pregunta, hay una en concreta que efectivamente está muy inspirada en algo con Nuria", aclaró el escritor, añadiendo morbo a la situación.

Martín, el protagonista de "Bocabesada", decide dejarlo todo y marcharse, hecho por el que también le preguntó Nuria Roca a Juan del Val y si esa parte también era autobiográfica. "Creo que no hay nadie en el mundo que no haya tenido el deseo de huir de lo que está haciendo o de donde está en algún momento. Pero yo no estoy solo. Estoy contigo, tengo tres hijos... No me puedo ir, ni me quiero ir", expresó el televisivo.