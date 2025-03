ATRESMEDIA presenta el Upfront 2025: 'Total V1deo', una propuesta comercial global y adaptada al actual entorno audiovisual

ATRESMEDIA, el Grupo audiovisual español líder, mantiene su apuesta innovadora en el UPFRONT 2025, donde ha presentadoTotal V1deo: un concepto y una visión comercial global y adaptada al actual entorno que define su estrategia comercial. El Grupo ha presentado en un gran evento su estrategia comercial y de contenidos y sus líneas de actuación para los próximos meses. Una oferta LÍDER en eficacia: en calidad, cobertura, confianza, brand safe, atención, relevancia y tecnología. Los valores de la televisión líder y de mayor prestigio, la radio más influyente junto con el poder de la pantalla conectados con la mejor tecnología para ofrecer la publicidad más eficaz. Una revolución de paradigma que conlleva que todo el universo de productos de ATRESMEDIA sean nativos Total V1deo: creados y diseñados en origen para cumplir con los diferentes objetivos de comunicación, teniendo las herramientas de medición necesarias para ayudar a conseguirlos. De esta forma, presenta al mercado una oferta única e imbatible, basada contenidos de calidad, en el liderazgo de cobertura y confianza de los usuarios y en la que la apuesta por el big data y la tecnología la convierten en la más eficaz. Y todo ello en un entorno seguro como el que proporciona Atresmedia.

Al UPFRONT 2025 han asistido agencias de medios, anunciantes, prensa y otros profesionales del sector; y han participado algunos de los principales y más conocidos rostros del Grupo.

Javier Bardají, CEO de ATRESMEDIA, ha querido resaltar el valor tanto para marcas como para la propia sociedad de medios confiables, como ATRESMEDIA, que se hacen responsables de sus contenidos y que trabajan para ofrecer contenidos de la más alta calidad frente al universo de las redes sociales, “con el impacto que tienen en la salud mental de los jóvenes, con sus algoritmos que fomentan la violencia y el odio, con las consecuencias negativas de las fakes news en nuestras democracias”, refiriéndose una vez más a la necesidad de legislar ese campo: “ya es una preocupación compartida por toda la sociedad”. En este Upfront, el CEO de AtTRESMEDIA a ha querido poner el foco en la atención, como la variable clave en el entorno comercial: “la atención es el campo de batalla donde se libran las contiendas publicitarias. En un mundo donde cada segundo cuenta, captar y mantener la atención del público es la clave del éxito. Algunos han declarado la muerte a la interrupción, como si pareciera que la publicidad deba ser algo invisible, sutil, casi imperceptible, pero no. Pensemos en los anuncios que han marcado generaciones no fueron susurrados en el fondo del contenido. Se plantaron en medio de nuestra atención y nos sacudieron con una emoción, una idea, una historia.La publicidad ha triunfado porque ha sabido cómo interrumpir con propósito. Porque interrumpir no es el problema, interrumpir sin valor es el problema”, ha dicho Bardají. “Nuestro objetivo es captar la atención de una manera que no pueda ser ignorada, hacer algo sorprendente en la creatividad o en el uso del propio medio, generando así contextos propicios para la atención. Desde que celebramos nuestros Upfronts, en ATRESMEDIA trabajamos para ofreceros soluciones publicitarias innovadoras y sorprendentes que capten más y mejor atención”, ha explicado el CEO de Atresmedia.

Total V1deo, el máximo generador de atención premium

En este sentido, Javier Bardají ha querido esbozar las primeras líneas de la filosofía comercial del Grupo, bajo el eje del concepto Total V1deo que ha protagonizado este evento: “En el Upfront de este año presentaremos el concepto Total V1deo.El producto Total V1deo es el máximo generador de atención premium de calidad porque no se trata sólo de aparecer, sino de aparecer en el lugar correcto, en el momento correcto, de la forma correcta y ante el público adecuado. La atención premium no es un vistazo fugaz, es la chispa necesaria que enciende la conexión entre una marca y su audiencia. Y en Atresmedia somos generadores de esa atención publicitaria premium. Porque el contexto es clave, hay contextos que privilegian la atención premium y otros que la colapsan o anulan”. El CEO de ATRESMEDIA ha explicado a anunciantes, agencias y a todos los asistentes por qué la compañía es un generador de contextos que privilegian a las marcas una atención publicitaria premium: “En ATRESMEDIA dotamos a vuestras marcas de MAYOR IMPACTO, porque Existe una diferencia entre interrumpir contenidos de calidad y hacerlo en contenidos de bajo valor. La interrupción de contenidos de alta calidad dota de VALOR y RELEVANCIA a las marcas publicitadas. También la marca se beneficia automáticamente del PRESTIGIO y la calidad del contenido en el que aparece y de quien lo defiende. Dotamos a las marcas de CONFIANZA. Porque interrumpir un contenido confiable no es lo mismo que interrumpir una fake new. Tampoco se consigue la misma EFICACIA irrumpiendo en una pantalla de 60 pulgadas que en una del 6. Y en nuestro caso la televisión es el centro y el punto de partida de toda nuestra propuesta comercial y del ocio audiovisual del hogar”. Así, Javier Bardají ha explicado la necesidad de concretar más la unidad de medida de venta, introduciendo el CPM-a: “Ya no hablamos de grp’s, pero tampoco podemos hablar sólo de CPM. En la era de la sobrecarga digital, es necesario cualificar esta métrica con otros KPI’s, como la atención. Por todo esto,es necesario hablar del CPM-a. Que es el coste por mil, pero ponderado por la atención que se presta y se genera. Nuestro producto vale más porque es mejor. Poque nuestra atención tiene el atributo de premium y el resto no, o no tanto”. “CPM-a significa pagar por publicidad que se queda en la mente, no que desaparece con un scroll. En conclusión, una nueva métrica para una nueva era”, ha resumido Bardají.

El CEO se ha referido a la calidad del producto de ATRESMEDIA, así como el liderazgo continuado en audiencias que se reafirma año a año, constituyendo para las marcas un escaparate sin igual: “Siempre tuvimos claro que vuestra publicidad merece el mejor, contenido y hoy estamos muy orgullosos de todo lo que podemos ofreceros. Yasomos mucho más que una televisión o una radio. Hoy somos la mayor compañía global de creación de contenidos audiovisuales en España y en español para todo el mundo. Motor fundamental para nuestra industria audiovisual española, de la que nosotros (y vosotros, con vuestra publicidad) somos impulsores y responsables”.

Por último, Bardají ha apuntado en la confianza como otro de los grandes atributos diferenciales de ATRESMEDIA frente a sus competidores:“Y estamos muy orgullosos, también, de nuestro modelo de audiovisual, un modelo basado en la confianza, un modelo que (hoy más que nunca) se hace necesario para la sociedad. Por segundo año consecutivo, la revista Newsweek nos ha elegido como uno de los medios más confiables del mundo y único español que aparece en el ranking. El modelo de cada medio es el compañero de viaje de cada una de vuestras marcas”

ATRESMEDIA, contenidos de calidad, variados, confiables y líderes

ATRESMEDIA sigue en 2025 intratable y mantiene el éxito de los últimos años, en los que se ha asentado en lo más alto del audiovisual español: es la televisión más vista y por la que más espectadores pasan cada día, es referente en radio y es líder también en internet. Todo ello, convierte a ATRESMEDIA no solo en el Grupo audiovisual líder, sino en el referente español más allá de nuestras fronteras. Un liderazgo que se extiende tanto en el terreno del entretenimiento y en la ficción como en el del informativo. Y es que Antena 3 Noticias y laSexta Noticias son líderes y referentes.

José Antonio Antón, director general de ATRESMEDIA, ha repasado la espectacular oferta de contenidos que despliega el Grupo en sus seis canales de televisión y en su plataforma atresplayer para este 2025. Entre las propuestas para los próximos meses, los espectadores de Antena 3 podrán disfrutar como cada día de programas que arrasan como ‘El hormiguero’, ‘Pasapalabra’, ‘La Ruleta de la suerte’ y que pronto estrenará una nueva temporada de ‘Tu cara me suena’, ‘Traitors España’, ‘El 1%’, ‘La Voz’, ‘La Voz Kids’, ‘Mask Singer’, ‘Atrapa un millón’, ‘Emparejados’, ‘El Desafío’, ‘Juego de pelotas’…

También series como ‘Eva & Nicole’, ‘¿A qué estas esperando?’, la nueva temporada de ‘Entre Tierras’, ‘Las hijas de la criada’, ‘La encrucijada’ y, cómo no, el súper éxito diario de ‘Sueños de libertad’.

En lo relativo a laSexta, Antón ha anunciado la renovación de ‘Batalla de restaurantes’, tras el buen rendimiento de su segunda edición; nuevas entregas de ‘Apatrullando’, nuevos formatos de entretenimiento como ‘Congelados’ o ‘Tesoro o Chatarra’. También true crimes como ‘Tor’, de Carles Porta. Además, de las retransmisiones de las carreras del Mundial de MotoGP en España, que arrasaron en audiencia en 2024, y nuevas temporadas de ‘¿Quién quiere ser millonario?’, ‘Lo de Évole’, ‘Salvados’, ‘Anatomía de…’, ‘Equipo de investigación’, especiales de ‘El objetivo’…

Por su parte,atresplayer no deja de crecer y de lanzar novedades. Al reciente éxito de ‘FoQ: la nueva generación’, se le unirá este mes de marzo la serie ‘Perdiendo el juicio’, protagonizada por Elena Rivera y en abril la esperada ‘Mariliendre’, nueva producción de Javier Calvo y Javier Ambrossi. También llegarán ‘Mar afuera’, con el ídolo juvenil Gabriel Guevara, y ‘A muerte’, serie de Dani de la Orden que ha rendido a la crítica.

También en ficción, ‘Rafaela y su loco mundo’ y nuevas entregas de aclamadas sagas como ‘La Nena’, ‘La Ruta. Ibiza’. Y, por supuesto, una nueva edición de uno de los mayores éxitos del entretenimiento actual: ‘Drag Race España’. También estrenos de formatos como ‘Amor a lo bestia’ o ‘Biara’.

Nuevos productos y herramientas Total V1deo

ATRESMEDIA sigue dando pasos pioneros en su apuesta comercial. En este UPFRONT 2025, ATRESMEDIA Publicidad ha presentado nuevos e innovadores formatos y herramientas que se enmarcan en su propuesta Total V1deo y cuyo objetivo es satisfacer las diferentes demandas de agencias y anunciantes, con la mayor eficacia.

José Miguel García-Gasco, director general de ATRESMEDIA Publicidad ha explicado a los presentes este revolucionario concepto: “Total V1deo es nuestra filosofía de producto y nuestra estrategia comercial, incluso digo más, nuestra filosofía comercial. Es una oferta unificada tv lineal, conectada y digital. Es nuestra evolución natural. Todo nuestro universo de productos nace ya Total V1deo, y son creados para los distintos objetivos de comunicación. Además de dotarlos de herramientas de medición para ayudar a conseguirlos”.

o Bloque exclusivo incremental . Tras la emisión de un bloque exclusivo, y durante las siguientes 48 horas, impactamos, en un cluster seleccionado con un preroll de conexión, a quienes no vieron el bloque exclusivo. Atención y notoriedad, y cobertura incremental eficiente. El Cluster Informados es el primer Bloque Exclusivo Incremental

. Tras la emisión de un bloque exclusivo, y durante las siguientes 48 horas, impactamos, en un cluster seleccionado con un de conexión, a quienes no vieron el bloque exclusivo. Atención y notoriedad, y cobertura incremental eficiente. El es el primer Bloque Exclusivo Incremental o Reach Media Mention . Las menciones de 45 segundos de El Tiempo y los Deportes de Antena 3 Noticias dan el salto a las rrss de Antena 3 Noticias a través de una segunda creatividad nativa social.

. Las menciones de 45 segundos de El Tiempo y los Deportes de Antena 3 Noticias dan el salto a las rrss de Antena 3 Noticias a través de una segunda creatividad nativa social. o Optimizador de frecuencias . Este producto permite remplazar una creatividad lineal por otra digital del mismo anunciante, en el mismo espacio, cuando el dispositivo ha recibido el número de impactos deseado en el lineal, lo que maximiza la eficiencia y eficacia publicitaria.

Este producto permite remplazar una creatividad lineal por otra digital del mismo anunciante, en el mismo espacio, cuando el dispositivo ha recibido el número de impactos deseado en el lineal, lo que maximiza la eficiencia y eficacia publicitaria. o Incremental Core . Este producto utiliza la herramienta The Cube para planificar en TV lineal y mejorar la afinidad a targets compradores. Se complementa con una planificación addressable en CTV al mismo core. Resultado: mayor afinidad y cobertura; y un CPM más eficiente en targets de compradores.

o Hook Ad . Evolución del prerroll de conexión. El primer frame del spot aparece en la parte superior izquierda y se reproduce a pantalla completa cuando llega al centro de la pantalla.

Evolución del de conexión. El primer frame del spot aparece en la parte superior izquierda y se reproduce a pantalla completa cuando llega al centro de la pantalla. o Ad Pause Total Screen . Ad Pause se expande hasta ocupar la totalidad de la pantalla.

Ad Pause se expande hasta ocupar la totalidad de la pantalla. o Real-Time Ad . Una creatividad que se actualiza en directo tiempo real

