La atrevida propuesta sexual de un espectador a Broncano en 'La Resistencia'

Si algo hace especial al programa de MovistarPlus +, ‘La Resistencia’ es la participación del público. No hay programa en el que la dinámica del espacio presentado por David Broncano haga partícipe a todos los espectadores presentes, especialmente en el último programa del pasado 11 de mayo y cuya visita, por tercera vez, fue la de la artista argentina Nathy Peluso.

Antes de dar paso a la invitada, el presentador subía al famoso escenario no sin antes recibir en la propia oreja, y a gritos, una divertida proposición sexual. Una vez estando arriba, el jienense no dudó en compartir con todos los presentes y los telespectadores lo que le había ocurrido. ‘’Me está costando empezar porque hay una tradición, que no sé por qué sucede, de gritarme al oído", decía Broncano, mientras que Ricardo Castella añadía: "Yo lo he visto y me ha dado miedo desde aquí".

El protagonista se trataba de un hombre llamado Yon: "Pues, con esa actitud, se me ha acercado al oído y me ha gritado que me chupaba la polla", confesaba el presentador. ‘’Eso nunca se propone con esa actitud", se volvía a dirigir Broncano a su fan. "Si quieres, te puedo invitar antes a una copa, pero sigue en pie la propuesta", le espetaba Yon levantando las risas entre todos. Tras este momento de carcajadas, el presentador quiso saber si la propuesta la tenía ya pensada o le había surgido al verle, cosa que el espectador reconoció que había sido al verle a la vez que confesaba a todos que había acudido al programa con su pareja.