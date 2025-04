'Supervivientes 2025' consigue que Anita y Montoya se pongan de acuerdo

Harto de malos rollos

Ambos concursantes se han sincerado por primera vez desde su llegada a las playas oficiales del concurso. Tanto Anita como Montoya están en el punto de mira más allá de su reciente polémica por ese beso que sembró discordia entre los participantes de 'Supervivientes'. En su isla, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' está muy cuestionada por sus compañeros de reality ya que todos la señalan a ella como autora de los robos que se han producido en Playa Calma. Montoya tampoco se encuentra en un momento idílico en Playa Furia, ya que se ha separado del grupo junto con Carmen Alcayde, demostrando que las tensiones aumentan sin pausa en el reality de Mediaset.

"¿Habéis comido bien?", preguntó Montoya a Anita mientras caminaban por la franja de arena que separaba ambas playas. Ella negó con la cabeza y, desviando la conversación, le preguntó si había notado lo hermoso que estaba el atardecer. En silencio, los dos contemplaron el paisaje, disfrutando de la belleza que ofrecía Honduras. De pronto, Montoya rompió el momento con una confesión: "Mira, ya está. Al final, creo que me he levantado en otro mood". Luego, con voz calmada, continuó: "No sé lo que estaremos aquí, pero yo creo que hay que llevarnos lo mejor posible. No puedo olvidar lo que he sentido por ti y lo que nos hemos querido en un año. Aquí, evidentemente, puedo estar más cerrado al amor y con más desconfianza, pero yo el cariño te lo tengo".

Anita lo miró con atención mientras él continuaba: "Nunca te he echado en cara nada... ¿tú me reconoces que cuando te pones orgullosa se te va la boca e intentas molestarme? ¿Sin sentir las cosas?". Ella, tras un momento de reflexión, aclaró: "No es por orgullo, es por rabia", recordando aquel episodio en el que defendió a Gala. "Ahí salió la Anita rabiosa". De pronto, la joven sonrió con ternura y le dijo: "Estás muy bello". Sin poder contener la emoción, rompió a llorar. Montoya, conmovido, le respondió con sinceridad: "Yo no soy tu enemigo. Sé que hemos tenido fallos los dos. Pero yo me he enamorado". "Y yo", admitió Anita, cerrando así aquella conversación tan íntima.