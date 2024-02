'Los becarios del telediario', la chirigota callejera más mordaz que "ha roto" a Jordi Évole

El Carnaval continúa en Cádiz, una vez acabado el Concurso del Falla, por las calles de la ciudad y en su forma más genuína, las chirigotas callejeras o ilegales.

Estas agrupaciones, que no están sometidas a ningún reglamento ni compiten por ningún premio más que el de levantar las carcajadas de los oyentes, suelen ser las más irreverentes y, por paradójico que parezca, las que hacen un humor más sofisticado.

Una de las chirigotas ilegales más seguida es la conocida popularmente como la del Airon, aunque el líder de la misma es Paco Gómez, sobrino de Paz Padilla. Este año llevan son 'Los becarios del telediario', que como el título indica van de reporteros novatos de los noticieros con un punto, o tres, sensacionalista y kamikaze.

En su presentación, en la que no dejan títere con cabeza, nombran a rostros conocidos de la televisión como Iñaki Gabilondo, Pablo Motos, Vicente Vallés o Antonio García Ferreras.

"Si quieres ser Gabilondo métete hasta el fondo sin el chaquetón. Y si te amputas dos dedos, mucho mejor", reza uno de sus irreverentes versos al son de "Hoy puede ser un gran día" de Serrat.

Jordi Évole, que no es ajeno a lo que ocurre en el Carnaval gaditano, ha compartido en su perfil de X un vídeo con un cuplé de la chirigota 'Los becarios del telediario' en el que denuncian con mucha ironía el negocio del miedo de las empresas de alarmas: "Mi amigo @luanleiar me informa cada año de lo que pasa en el carnaval de Cádiz. Y hoy me ha roto con esto de la Chirigota del Airon, este año Los becarios del Telediario. Mucho arte", asegura el presentador de laSexta.