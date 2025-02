Belén Esteban se emociona en un escenario junto a Merche

Una vez más, Belén Esteban se ha convertido en un fenómeno viral en las redes sociales. En esta ocasión, no ha tenido que ver con nada de que lo ha hecho o contado en el programa en el que ella es una persona muy protagonista: 'Ni que fuéramos Shh'. De hecho, en la noche del sábado acudió al Teatro Eslava de Madrid para disfrutar del concierto de la reconocida canta española Merche.

Horas más tarde, muchas personas han empezado a compartir diferentes vídeos en los que se puede ver a Belén Esteban subida al escenario junto a la artista visiblemente emocionada. Además, luego también se animó a cantar uno de sus temas más famosos: "Eras tú". Tal y como puede verse en el vídeo publicado por Algo Pasa TV, la protagonista le decía unas bonitas palabras a Merche: "Eras tú, quien me dio más abrazos en los malos momentos. Quien guardaba mis grandes secretos. Y disfrutaba con solo verme feliz".

No pudo contener la emoción

Además, se puede escuchar a Belén Esteban decir las siguientes palabras: "Voy a cantar con ella, si no lloro, porque voy a llorar, soy muy llorona". Dicho y hecho, en cuanto empezó a sonar la música no pudo contener la emoción y los sentimientos de la figura televisiva brotaron en su cuerpo en forma de lagrimas. Es más, en las imágenes de otra usuaria de X (@Natalia_Who) también se puede ver como incluso llega a lanzar algún beso al cielo durante la actuación.

Un inesperado suceso que ha generado muchos comentarios en redes sociales. En general, todos ellos muy positivos. Aquí os dejamos algunos de los ejemplos: "Yo no doy crédito con haber vivido en directo este 'Eras Tú' de Merche y Belén Esteban. Una absoluta simulación; Merche y Belén Esteban cantando juntas 'Eras tú'. Esto es Historia de España; Esto sí que no me lo veía venir (tras una ovación a la inesperada protagonista de la noche)".