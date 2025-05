Colate Vallejo-Nágera, contundente ante las acusaciones que afectan a Paulina Rubio: "Es delicado"

Paulina Rubio se ha convertido en noticia tras ser acusada de agredir al hijo que tiene en común con Colate. Al parecer, el adolescente de 14 años se puso en contacto con su abogada y tutora, para informarle de que la cantante le había quitado el móvil para impedir que pudiera comunicarse con su padre. Un episodio que rápidamente escalaba hacía la violencia física, según detallan en varios medios. Además, a eso se suma una reciente entrevista que Rubio ha protagonizado junto a sus dos hijos para la revista ¡Hola!, donde salen en portada.

Captura de Colate Vallejo-Nágera en 'Y ahora Sonsoles' Antena 3

Colate se sincera en 'Y ahora Sonsoles' sobre la situación de su hijo

Portada, de la que Colate asegura que no tenía constancia, mientras que Paulina ha salido a desmentir las graves acusaciones relacionadas con una posible agresión física. Según ella, se trataba de una mera medida disciplinaria en respuesta a una mala actitud del adolescente. Sin embargo, eso no quita la preocupación que el empresario siente por el estado de su hijo, por lo que decidía poner toda la situación en manos de sus abogados. Una batalla legal que parece no tener fin.

Captura de Colate y Sonsoles Ónega durante su entrevista Antena 3

Ahora, durante su visita al programa de Sonsoles Ónega, Colate se ha mostrado muy contundente al respecto, negándose en cierta medida a hablar sobre el tema. "Habría que protegerlo al máximo posible", ha señalado tajante. "Es un asunto que no es nada agradable y que te afecta, pero hay que ser fuerte", ha explicado. Del mismo modo, él asegura que en el aspecto judicial no siente jamás que haya tenido el control.

"Una cosa es lo que pasa en la realidad, y otra la forma en la que lo plantean los abogados", ha dejado entrever. Además, el empresario ha insinuado que el sentido de derecho que hay en Estados Unidos, "es muy diferente al de aquí".