Momentos de tensión en la Academia de 'OT 2025' tras irse la luz: "Nos vamos todos a casa"

Los habituales fallos de sonido durante las galas en directo de la nueva edición de 'Operación Triunfo' (OT), que retransmite Amazon Prime Video cada lunes, no son los únicos contratiempos que el concurso musical debe enfrentar. A ellos se ha sumado un apagón en las instalaciones de la Academia durante la mañana de este martes.

Todo ha sucedido antes del repaso de la gala del día anterior, en la que Max resultó ser el quinto expulsado y Tinho se alzó con el título de nuevo favorito de la noche. Mientras los 11 "triunfitos" restantes se preparaban para un nuevo día, la luz se ha ido como por arte de magia.

En ese instante las reacciones captadas por el canal 24 horas han sido de lo más dispares: desde gritos de incredulidad como un dramático "¡No, por favor!" hasta aplausos y risas por el giro inesperado, pasando por comentarios que reflejaban la tensión, como "nos vamos todos a casa" o un aislado e irónico "¡Pedro Sánchez!".

Esta combinación de incertidumbre y humor ha sumido a los concursantes en la preocupación, ya que algunos temieron revivir un apagón de alcance nacional como el que, de forma más grave, afectó a la Península Ibérica el pasado 28 de abril.

Rápidamente, la directora de la Academia, Noemí Galera, les ha reunido en el salón para explicarles que no se trataba de una broma, vista también la cercanía de Halloween. "¿Pero en España no se les fue la luz, entonces?", se ha escuchado preguntar a uno de ellos.

Afortunadamente, la normalidad se ha ido restableciendo de manera paulatina. La luz ha regresado, aunque el suministro aún parecía inestable, ya que ha vuelto a producirse una segunda caída de corta duración durante el repaso de la gala. Este nuevo corte, que no ha tenido mayores consecuencias, ha quedado como una anécdota más de 'OT 2025'.