Cristina Pedroche publica la primera foto de su segundo hijo de tres meses

El pasado mes de julio llegó al mundo el segundo hijo de Cristina Pedroche y David Muñoz. Un bebé que vino al mundo en un momento de grandes cambios para la familia, que ponía fin a su vida en el que había sido siempre su hogar, para comenzar una nueva rutina en una mansión con mejores comodidades. Esto obligó a la presentadora a buscar refugio en casa de sus padres en Vallecas, donde se crio, provocando rumores de crisis que no se sofocaron hasta el nacimiento de su segundo retoño. Ese del que no había aún imágenes en sus redes sociales.

La periodista es muy protectora con sus hijos y no se entretiene compartiendo imágenes de sus hijos en redes sociales. No lo ha hecho con Laia y ha dejado claro que no está dispuesta a cambiar de idea con el pequeño Isai. Su intención es que no se le vea el rostro y nadie tenga conocimiento de cómo es realmente hasta que sea mayor como para decidir por sí mismo. Una determinación que ha respetado a rajatabla, hasta que hoy ha relajado un poco su normativa.

La primera foto de Pedroche con su hijo Isai

La presentadora ha mostrado por vez primera a su bebé al mundo. A través de los stories de su cuenta personal de Instagram ha dejado a sus fans que echasen un vistazo a su retoño. Eso sí, ha tenido la precaución de protegerle por completo de miradas indiscretas con una chaqueta blanca, que le cubría no solo su carita, sino también su cuerpo. Tan solo una mano a quedado al descubierto para el deleite de sus fans, que pronto han dejado tiernos mensajes a la mamá.

Cristina Pedroche con su hijo Isai en brazos Instagram

La presentadora se ponía en contacto con sus fieles en sus stories mientras portaba a su hijo en brazos. Gracias a la prenda de abrigo que eligió para el niño, logró que quedase resguardado del frío y de los más curiosos. Hace tres meses que llegó al mundo y esta es la primera vez que aparece en las redes sociales de su madre. La primera instantánea, en la que ni tan siquiera es el protagonista de la misma. Y es que la presentadora ha decidido darse un respiro del universo viral y centrarse en su familia, en el día a día, en la realidad.

Pese a ello, Cristina Pedroche no ha dejado a sus fans desamparadas. Al igual que fue informando religiosamente sobre cómo llevó el embarazo, también ha dado detalles sobre el proceso de postparto. “Ni dos meses de postparto y ya se me empieza a caer el pelo. No me lo tomo tan mal porque sé que luego vuelve a crecer y que es pelo que no se cayó durante el embarazo”, se quejaba. También de verse desbordada: “He cogido unos días, que se han convertido en semanas, para estar tranquila con mis bebés y conmigo misma sin notar la presión de las redes sociales ni leer los comentarios dañinos”. Ahora vuelve y con una sorpresa en brazos.