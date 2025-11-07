'La isla de las tentaciones 9' impone su castigo más duro y expulsará a una pareja de manera inmediata

La novena edición de 'La isla de las tentaciones' ha comenzado con más picante que nunca. En tan solo tres programas, Sandra Barneda ha visto como se han infringido las normas una y otra vez, llevando al programa a actuar en consecuencia tras lo vivido en el último programa.

Así, en la cuarta entrega del reality, que se emitirá el próximo lunes 10 de noviembre a partir de las 21:45 horas en Telecinco, por primera vez en la historia del programa una de las parejas será expulsada de forma inmediata tras lo sucedido en la ceremonia de los collares.

Según ha adelantado Mediaset, la presentadora irrumpirá en ambas villas para anunciar esta dura sanción y serán los propios protagonistas los que decidan qué pareja asume la sanción. Antes de abandonar, se reencontrarán ante la hoguera para tomar la gran decisión: abandonar en pareja, solos o con un nuevo amor.

Pero antes de estos acontecimientos, los protagonistas abandonarán las villas junto a sus solteros y solteras favoritos para disfrutar de sus primeras citas. Mientras los chicos se lanzarán a la aventura con una carrera de quads, las chicas se divertirán a lomos de una banana acuática antes de compartir momentos íntimos a solas. Tras las actividades, Sandra Barneda traerá a Villa Montaña las primeras imágenes para los chicos de sus novias.

Por otro lado, después de que la primera luz roja no tardara en sonar a las primeras de cambio, dos nuevas fiestas nocturnas derivarán en situaciones que harán activarse de nuevo la Luz de la Tentación: miradas cruzadas, juegos, acercamientos serán los detonantes. Asimismo, al día siguiente, una divertida fiesta en la piscina servirá para reforzar las conexiones en unos casos y provocar inquietud y preocupación en otras.