Cristina del Valle, de 'Amistades Peligrosas', denuncia presuntas presiones para sexualizar su imagen: "Me decían que tenía que calentar a los tíos de España"

El dúo 'Amistades Peligrosas', formado por Cristina del Valle y Alberto Comesaña, ha vuelto a estar en el centro del debate mediático tras una reciente entrevista en la que hablaron sobre las tensiones vividas en su trayectoria musical. Durante su visita al programa 'Y ahora Sonsoles', la cantante ha querido zanjar la polémica, dejando claro que no le interesa seguir hablando sobre los conflictos del pasado.

La relación entre Cristina del Valle y Alberto Comesaña ha sido calificada en varias ocasiones como una "montaña rusa". El éxito de 'Amistades Peligrosas' en los años 90 los llevó a compartir no solo escenarios, sino también su vida personal. Sin embargo, la convivencia no fue fácil. "Fue una relación complicada, pero no pasa nada", ha expresado Comesaña en la entrevista realizada por Sonsoles Ónega. "Que levante la mano quien no haya tenido discusiones con su pareja", ha añadido, tratando de restarle dramatismo a la situación. Cristina, por su parte, ha enfatizado que la intensidad de su relación fue resultado de lo rápido que sucedió todo. "Nos fuimos a vivir juntos al mes de conocernos. Sufrimos mucho nosotros y nuestras familias", ha explicado. Sin embargo, ha dejado claro que no quiere seguir alimentando esta narrativa. "Creo que volver a revolver todo eso no aporta nada", ha afirmado tajante en el plató de Antena 3.

Cristina del Valle en 'Y ahora Sonsoles' Atresmedia

Ante la insistencia de Sonsoles Ónega en revivir las anécdotas conflictivas, Cristina del Valle ha lanzado un comentario directo: "Echo de menos las historias en positivo en los medios. La reconciliación, el sanar heridas... y no siempre comentando sobre cómo de mal nos llevábamos". Este comentario no ha pasado desapercibido, y la presentadora de Atresmedia ha intentado justificar la atención mediática señalando que "las anécdotas son divertidas". Sin embargo, la cantante ha vuelto a responder con contundencia: "Sí, claro, pero el sufrimiento es sufrimiento". Alberto Comesaña también ha querido aclarar algunas informaciones que, según él, han sido tergiversadas. El cantante ha mencionado que en un programa anterior se dijeron cosas ciertas y otras que no lo eran. Entre ellas, ha desmentido el rumor de que habían puesto un tabique en su casa para evitarse: "Compramos dos pisos unidos, pero ya estaban construidos así, no levantamos ningún muro".

Por otra parte, más allá de las disputas con su compañero, Cristina del Valle ha aprovechado la ocasión para hablar de otras dificultades que enfrentó en su carrera profesional. La artista ha denunciado que, en sus inicios, se le exigía adoptar una imagen hipersexualizada para atraer al público masculino. "Un productor me pidió que firmara un documento comprometiéndome a usar minifalda y 'calentar a todos los tíos de España'. Me decían: 'Eso es lo que queremos de ti, no queremos que hables de política ni de sociedad'”, ha revelado la cantante. Sin embargo, ha dejado claro que nunca cedió a estas presiones. "Me han llegado a amenazar de muerte, pero nadie consiguió doblegarme", ha asegurado en la entrevista.

'Amistades peligrosas' en 'Y ahora Sonsoles' Atresmedia

Pese a los desencuentros del pasado, Comesaña y del Valle afirman que hoy en día mantienen una buena relación. Tras años separados, 'Amistades Peligrosas' ha regresado a los escenarios con más fuerza, demostrando que la música sigue siendo el vínculo que los une. Cristina del Valle ha dejado claro que su historia con Comesaña no se resume en conflictos. "Hemos vivido cosas maravillosas", ha afirmado.