¿Cuál es el problema de salud que ha impedido a Alfonso Arús presentar 'Aruser@s'?

Los espectadores del programa matinal 'Aruser@s', emitido por laSexta, se han llevado una sorpresa en su última emisión al no encontrar a Alfonso Arús al frente del espacio, como es habitual de lunes a viernes. El motivo: una severa afonía causada por un virus que ha afectado su voz en los últimos días. Pese a no poder hablar, Arús se ha negado a ausentarse por completo, y su presencia silenciosa en el plató ha marcado un episodio peculiar en el magacín de Atresmedia.

La presentación del programa ha estado a cargo de Marc Llobet, habitual responsable de los titulares, quien ha asumido el papel de conductor de 'Aruser@s'. "Muy buenos días, siete de la mañana en punto. Hasta las 11 en directo en laSexta para compartir toda la actualidad", ha sido sus primeras palabras, antes de presentar al equipo habitual, incluida Angie Cárdenas, esposa de Arús y colaboradora del programa. Enseguida, Llobet se ha dirigido a Arús, quien estaba en su sitio, pero sin voz: "Y, también, pero sin voz, está con nosotros el jefe, Alfonso". La afonía de Arús no le ha permitido conducir el programa, pero sí participar de forma limitada. Angie Cárdenas, con su característico humor, no ha dejado pasar la oportunidad de hacer una broma: "Soy la mujer más envidiada del mundo, porque tener un marido callado… esto no tiene precio", ha comentado, arrancando varias sonrisas en el plató de laSexta.

Días atrás, Arús ya había advertido a la audiencia sobre sus problemas de garganta y bromeó acerca de haberse contagiado por Cárdenas, quien estuvo afónica días antes. El deterioro de su voz ha llegado a un punto crítico este jueves, obligándolo a ceder la presentación de su programa. Aunque Arús ha intentado intervenir en algunas ocasiones, sus palabras eran apenas audibles, y finalmente ha optado por comunicarse con señas y tarjetas. Esto ha derivado en un curioso sistema para dirigir 'Auser@', donde Arús ha empleado tarjetas de colores para señalar sus instrucciones y un pulsador que le permitía "advertir" a sus compañeros cuando se excedían. La situación ha llevado a comparaciones humorísticas, como la hecha por su mujer, quien ha bromeado diciendo que parecía un ventrílocuo, aludiendo a José Luis Moreno. "No abuséis de mí", ha sido una de las pocas frases que Arús ha logrado pronunciar antes de quedarse completamente mudo.