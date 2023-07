Dani Mateo confiesa su amor por Tamara Falcó: "Que se venga a casa, cabe hasta Íñigo Onieva"

"Tamara Falcó se casa, parece, en una semana", comenzó diciendo Dani Mateo sobre el tema de la boda este viernes en "Zapeando" en laSexta. Algo de recochineo por las continuas trabas que se ha ido encontrando la hija de Isabel Preysler para contraer matrimonio con su novio, Íñigo Onieva. Pero para el presentador del espacio es algo más personal.

"No digas eso, Dani", dijeron casi a coro el cuarteto de compañeras en plató. "Qué poco romántico eres", dijo una. "Yo por mí", contestó Mateo, "yo ni hablaría de este tema, porque no hablo de bodas a las que no se me invita". Y continuó explicando que "Tamara Falcó, al casarse me ha... roto el corazón", confesó al presentador ante el ohhh de sus compañeras y las risas del público. Y su siguiente frase terminó en colofón: "Yo tenía posibilidades con Tamara Falcó".

Ante la risa generalizada, Mateo narró que "llegamos a hablar con ella y se le pusieron varios vídeos en los que le declaraba mi amor". Y continuó explicando que "esto lo he hablado con mi pareja", aseguró al tiempo que lanzaba el guante: "Me ha dicho que se venga. Tenemos una casa, vivimos en el campo, cabe. Cabe hasta Íñigo, ahí dejo la oferta". "Si le gusta Íñigo Onieva le gusta Dani Mateo", espetó Valeria Ros en directo para afianzar la idea.

Mateo despejó dudas y aseguró que habló con Tamara por teléfono: "Me dijo, ahora estoy con pareja, pero si no, por qué no quedar contigo para tomar un café". El presentador se sintió feliz, finje, cuando se vió a Onieva en el Burning Man, y mostró su fastidio por la reconciliación.