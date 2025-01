Dani Mateo rememora en 'Zapeando' el momento en el que Justin Bieber le dejó plantado en una entrevista

En 2015, Dani Mateovivió uno de los momentos más extraños y recordados de su carrera como presentador. Durante una entrevista en 'Yu: No te pierdas nada', el programa que conducía en aquel entonces en la Cadena SER, Justin Bieber, en pleno directo, decidió abandonar el estudio repentinamente. Lo que en su momento fue un suceso inesperado, se ha convertido en un episodio que Dani Mateo ha recordado con humor este lunes en 'Zapeando'.

Justin Bieber, quien más tarde explicó en sus redes sociales que su abrupta salida se debió a que no se encontraba bien, dejó a todos sorprendidos. Sin embargo, lo más peculiar de aquel día no fue la marcha del cantante canadiense, sino lo que sucedió inmediatamente después. Dani Mateo compartió un detalle que hasta ahora había permanecido desconocido y que le dejó una imagen grabada para siempre. "Una de las cosas más bonitas que me han pasado en mi carrera es cuando se me fue Justin Bieber de una entrevista", ha relatado Dani Mateo en el programa de laSexta. Pero lo que realmente hizo especial aquel momento fue la escena que el artista internacional se encontró al salir del estudio de grabación.

En el estudio contiguo, estaban tres de los youtubers más populares del momento: El Rubius, Cheeto y Mangel, quienes esperaban para entrar al programa. Lo curioso es que estos creadores de contenido tenían consigo un pollo de goma, un objeto que se había vuelto viral en aquel tiempo gracias a un vídeo humorístico. "Lo que nadie sabe es que, al salir del estudio, Justin Bieber se cruzó con tres tíos con un pollo de goma. ¿Por qué? Porque había un vídeo viral en aquella época con pollos de goma", ha explicado Dani Mateo entre risas.

Por otra parte, el contraste entre la inesperada salida de Bieber y el surrealista encuentro con los youtubers convirtió aquella jornada en una de las más memorables para el presentador. "Esa imagen la voy a guardar hasta la tumba", ha concluido entre risas Dani Mateo, dejando claro que, aunque el incidente pudo ser incómodo en su momento, ahora lo recuerda como uno de los episodios más divertidos de su carrera profesional.