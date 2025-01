laSexta visibiliza la depresión de la mano de Angy y Dani Mateo

En este segundo lunes de enero de 2025, coincidiendo con el Día Mundial contra la Depresión, se han llevado a cabo importantes iniciativas en Atresmedia para visibilizar una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo. En un esfuerzo por romper estigmas y promover el diálogo, el presentador Dani Mateo y la cantante y actrizAngy Fernández han compartido sus experiencias personales, subrayando la importancia de la salud mental.

El presentador de laSexta, conocido por su participación en programas como 'Zapeando' y 'El Intermedio', ha aprovechado esta fecha para hablar abiertamente de su lucha contra la depresión. En su cuenta de X, Dani Mateo ha expresado: "Hoy es el Día Mundial de la Depresión y quiero mandaros un abrazo muy fuerte a todos los que estéis pasando por ella. Yo la sufro cada cierto tiempo y sé que es una p*** mi****, pero también se extraen grandes lecciones de estas etapas. Ánimo, esto también pasará". Junto a sus palabras, ha compartido el cortometraje educativo "Yo tenía un perro negro llamado depresión", desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este proyecto busca ayudar a comprender esta enfermedad y apoyar a quienes la padecen, demostrando que no están solos en su lucha.

Por su parte, Angy Fernández ha sido entrevistada en 'El Intermedio' por Andrea Ropero. La cantante y actriz ha hablado sobre su diagnóstico de depresión a los 19 años y cómo ha enfrentado los altibajos de la enfermedad desde entonces. "Ahora cada día voy al teatro a trabajar, y cuando vuelvo a casa siento esa sensación de vacío. Todos estos años me he dado cuenta de que lo que me faltaba era amor propio y autoestima", ha relatado. Asimismo, Angy ha compartido que su depresión surgió tras un éxito repentino, una relación tóxica y la pérdida de su padre a temprana edad. "Todo estalló", ha confesado, refiriéndose al peso acumulado de traumas emocionales. Sin embargo, hizo énfasis en la necesidad de normalizar estos temas y acudir a la terapia: "La medicación es un parche, pero no sirve para nada sin terapia".

Ambos testimonios subrayan la importancia de hablar sobre la depresión y derribar los tabúes que la rodean. Mientras Dani Mateo ha destacado que "esto también pasará", Angy Fernández ha insistido en que no hay vergüenza en reconocer que se necesita ayuda: "La vida es una montaña rusa y hay que prepararse para resurgir cuando estamos abajo". Sin duda alguna, la jornada del Día Mundial contra la Depresión ha dejado claro que la visibilización y la empatía son herramientas clave para combatir el estigma y ofrecer esperanza a quienes atraviesan momentos difíciles.