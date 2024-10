Dardo envenenado de Boris Izaguirre al Rey y a los espectadores de RTVE

Boris Izaguirre ha vuelto a la televisión pública sin paños calientes, respondiendo con firmeza las preguntas realizadas por Gemma Nierga en "59 segundos", el programa del prime time de los jueves en el ente público, y ha sorprendido con su sinceridad a la hora de definir cómo vive él toda la polémica generada tras las filtraciones de las grabaciones entre Bárbara Rey y el monarca emérito Juan Carlos I. Además, no dudó en atacar también a la cadena en la cual se encontraba, siendo reprendido por una de las colaboradoras del espacio de RTVE.

Duro y claro no solo contra el monarca

Boris se mantuvo firme en todo momento y dejó clara la postura que tenía sobre el progenitor del Rey Felipe VI, unas palabras muy duras contra el antiguo Jefe del Estado español, que no dejaron indiferente a nadie. "No, no ha cambiado. Sigo considerando que el rey, es verdad que aportó mucho para la democracia, pero no ha podido escapar a un drama generacional que es pertenecer al patriarcado y defender el machismo. En el fondo yo pensaba que él cambiaría, pero no ha cambiado. Yo pensaba que él cuando pidió perdón lo estaba pidiendo en serio y luego hemos descubierto que no ha sido así. Y cuando le preguntaron en Sanxenxo si podía dar explicaciones a su conducta de haberse marchado a un paraíso fiscal, dijo que no tenía explicaciones que dar y ahí también me di cuenta de que él no había cambiado", espetó inicialmente el colaborador televisivo que no se quedó aquí tan solo, ya que no tuvo reparo en criticar al programa que precedía "59 segundos", "La Revuelta".

"Pero insisto, por ejemplo, venimos de ver "La Revuelta" hace unos minutos, donde estaban contando unos chistes machistas, toda esta historia del Rey para mí es como un chiste de esos que estaban contando en "La Revuelta", alegaba el venezolano sin ningún pudor. "Pero agradezco y me alegro de pensar que la generación que ve "La Revuelta" está alejada de ese machismo y de ese patriarcado", terminó así sus declaraciones Boris Izaguirre que recibió la respuesta de Pilar Eyre, colaboradora del programa de RTVE. "Perdona, Boris, pero decir que todo lo que hemos escuchado es un chiste, con todas estas barbaridades, me parece algo muy serio", le reprochó la periodista. Boris le respondió: "Por supuesto que es un chiste. ¿No te parece que Bárbara Rey haciendo de presentadora y política después de estar con el Rey es un chiste?". La periodista, firme, replicó: "No, no me parece un chiste. Me entristece profundamente que hayamos tenido un rey durante casi 50 años que no solo engañó a su esposa, sino a todos los españoles, porque cada vez que hablaba en sus discursos de Nochebuena sobre su familia, nos estaba engañando a todos", concluía la periodista en un momento bastante tenso del programa de actualidad del ente público.