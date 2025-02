"Me echaron de mi trabajo en una clínica de nutrición por estar gorda": la llamativa denuncia de una invitada en 'Y ahora Sonsoles'

El programa 'Y ahora Sonsoles', de Antena 3, ha entrevistado este jueves a Elsa, una joven de 22 años que asegura haber sido despedida de sus prácticas en una clínica de nutrición y dietética debido a su peso. La joven, que comenzó con gran ilusión su formación en el centro, relata que fue apartada del puesto sin una explicación clara, pero con indicios de discriminación por su apariencia física.

Elsa ha explicado a Sonsoles Ónega que fue su tutora de prácticas quien la llamó para informarle de la decisión del centro clínico. Según su testimonio, la docente le comentó que el jefe del establecimiento había realizado comentarios ofensivos sobre ella y que, por su bienestar, lo mejor era que no regresara. Sin embargo, la tutora no detalló cuáles fueron esas palabras exactas. La joven asegura que, desde su llegada a la clínica, sintió que no encajaba con el perfil del resto de trabajadoras: "Todas eran muy fitness, llevaban vestidos y tacones, y yo me sentía fuera de lugar", ha explicado durante la entrevista. Además, ha afirmado en el programa de Atresmedia haber recibido comentarios hirientes a lo largo de su vida por su peso, pero nunca imaginó que esto afectaría su futuro profesional.

El testimonio de Elsa ha generado indignación entre los colaboradores 'Y ahora Sonsoles'. La cantante María del Monte ha criticado la falta de apoyo de la tutora: "En la vida hay que dar la cara, aunque te la partan", ha expresado. Otra colaboradora ha señalado que la actitud del centro podría considerarse discriminación y acoso laboral, comparándola con situaciones de bullying. "El peso se puede modificar, pero las mentes de esta gente muchas veces son inmodificables porque tienen una gran falta de educación", ha agregado otra de las tertulianas del programa líder de audiencias en la franja de las tardes.

Por otra parte, a raíz de esta experiencia, Elsa decidió centrarse en su bienestar y aplicar los conocimientos adquiridos en nutrición para diseñar su propio plan alimenticio. Gracias a ello, ha conseguido perder 22 kilos, aunque tiene claro que no volvería a la clínica donde asegura haber sido discriminada. "Allí no te merecen Elsa", ha afirmado Sonsoles. Por su parte, María del Monte ha lanzado un emotivo mensaje para Elsa y otras personas que han podido pasar por su misma situación: "Mucho ánimo Elsa. No entiendo qué manía hay con que todo el mundo tenga que tener la misma talla, qué aburrimiento me genera eso en la sociedad. Tenemos que cambiar".