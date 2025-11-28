Escándalo en el Real Conservatorio de Música de Madrid: denuncias de acoso y tocamientos contra un profesor

La crisis en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid se agravó durante la ceremonia de Santa Cecilia, cuando surgieron protestas estudiantiles contra un catedrático de clarinete, cuyo nombre es Pedro Garbajosa, acusado de conductas inapropiadas hacia alumnas. El testimonio de Irene, quien habló en 'Espejo Público', ha sido clave para visibilizar la situación: denunció tocamientos sin consentimiento en clases individuales y repetidas invitaciones fuera del centro, asegurando que el profesor actuaba con especial cuidado para no dejar "ninguna evidencia". La joven, de 19 años, expresó sentirse completamente sola y desprotegida ante el silencio institucional y la falta de un protocolo que la amparara.

Denuncia de Irene y creciente tensión en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid

A su relato se suman las declaraciones de la Asociación Feminista del Conservatorio de Madrid, que acusa al docente de utilizar una potente manipulación emocional para acercarse a las alumnas antes de presuntamente coaccionarlas. Aunque la dirección reconoce que el profesor tiene un expediente disciplinario abierto desde hace año y medio, la investigación se ha visto paralizada en varias ocasiones a causa de sus reiteradas bajas. Además, el catedrático ha denunciado a la directora y a la jefa de estudios, lo que podría bloquear aún más el proceso. La comunidad estudiantil insiste en la necesidad urgente de un protocolo claro y un respaldo firme para las víctimas.