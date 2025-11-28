"Sueños de libertad" resucita a un personaje clave y desmonta al villano de la serie

"Sueños de libertad" se lanza de lleno a remover el pasado con una revelación que lo cambia todo. Gabriel de la Reina, el abogado que controla con frialdad cada movimiento, ha mentido durante años sobre algo esencial: su madre está viva. Y su regreso a la serie de Antena 3 reabre un capítulo silenciado con intención.

La actriz Celia Castro, rostro habitual de la ficción española, se suma al elenco para interpretar a Delia Márquez, madre de Gabriel. Vive en una residencia en Tenerife, con el cuerpo castigado por el asma y la memoria intacta. Su hijo cortó toda relación con ella y la condenó al olvido. Según él, estaba muerta. Otra más de sus muchas medias verdades.

La aparición de Delia no es casual. Andrés, primo de Gabriel, ha viajado hasta las islas para buscar respuestas y, de paso, debilitar al personaje más oscuro de la serie desde dentro de su propia historia familiar. Lo que encuentra es a una mujer rota, pero con la lucidez suficiente para revelar que el gran villano no nació de la nada.

La relación entre Gabriel y su madre está marcada por un abandono emocional que lo definió desde niño. Ella lo separó de su padre, y él nunca lo perdonó. Esa herida sin cerrar explica su coraza, pero también su ambición sin freno y su desprecio por el afecto real. Lo que antes parecía una pose, ahora empieza a tener un origen reconocible.

No es redención lo que se busca, sino comprensión."Sueños de libertad" no suaviza a Gabriel, pero sí lo contextualiza. Su crueldad no es gratuita. Es el resultado de una cadena de decisiones dolorosas que vuelven a pasarle factura. Y esta vez no será tan fácil escapar.

La entrada de Celia Castro no solo aporta solidez al reparto, sino que activa una bomba emocional que amenaza con desmoronar al abogado desde su base. Ya no se trata solo de lo que ha hecho, sino de por qué lo hizo. Y en esa pregunta puede estar el principio del fin para uno de los personajes más envenenados del serial.