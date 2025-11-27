Elisa Beni se defiende en 'Espejo Público' tras su despido de elDiario.es por apoyar al Tribunal Supremo

La periodista Elisa Beni ha roto su silencio en el programa 'Espejo Público', el magacín de actualidad de Antena 3, tras conocerse su despido de elDiario.es después de más de una década como columnista. Elisa Beni ha explicado que la decisión se produjo tras expresar en redes sociales su opinión sobre las críticas dirigidas a varios magistrados del Tribunal Supremo por su participación en un curso para abogados del turno de oficio. Según la periodista, su cese no responde a un problema profesional, sino a una falta de alineación ideológica: "El mensaje es que ya no puedes opinar ni siquiera fuera del medio", afirmó, lamentando lo que considera una exigencia de "militancia" incompatible con su visión del periodismo.

Durante su intervención, Elisa Beni también respondió a las declaraciones de Ignacio Escolar, quien había asegurado que no podía permitir que una colaboradora insultara a los periodistas del medio o retuiteara mensajes que los desacreditaran. La periodista aclaró que muchos de esos mensajes fueron publicados después de que se le comunicara oficialmente su salida, momento en el que se sintió completamente libre para expresarse. Además, defendió su trayectoria de más de 40 años y su independencia profesional, negando haber cambiado de bando político y subrayando que su prioridad siempre ha sido la defensa del Estado de derecho. Elisa Beni cerró su alegato entre la pena y la decepción, agradeciendo a Escolar la oportunidad que le brindó en su día, pero denunciando un clima en el que, a su juicio, se castiga la discrepancia.