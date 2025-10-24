Cambio de hora octubre 2025: así afecta el horario de invierno según Roberto Brasero

La madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre llega uno de los momentos más comentados del año: el cambio al horario de invierno. A las 03:00 horas los relojes deberán atrasarse hasta las 02:00, lo que significa que dormiremos una hora más y que el domingo será, curiosamente, el día más largo del año, con 25 horas. Pero más allá de la anécdota, este ajuste vuelve a reabrir el debate: ¿es necesario seguir cambiando la hora o deberíamos quedarnos con un solo horario? El meteorólogo Antena 3, Roberto Brasero, explica qué ocurriría si no cambiáramos la hora este 26 de octubre

El cambio de hora vuelve este fin de semana: Roberto Brasero aclara qué pasaría si no lo hiciéramos

El meteorólogo de Antena 3, Roberto Brasero, ha explicado las implicaciones reales de esta medida, que seguimos aplicando porque la directiva europea que la regula no tiene fecha de caducidad. Según Brasero, la clave no está tanto en cambiar la hora como en decidir cuál mantener. Si España se quedara con el horario de verano, en pleno invierno amanecería muy tarde: en Galicia sería de día casi a las 10:00 de la mañana y en Madrid alrededor de las 9:30. En cambio, si se mantuviera el horario de invierno todo el año, los efectos se notarían en los meses cálidos, especialmente en el este peninsular: “En Menorca, por ejemplo, en verano a las 5:15 ya sería de día y a las 20:15 empezaría a oscurecer”, señala el presentador.

De momento, Brasero recuerda que seguiremos cambiando la hora dos veces al año hasta que la Unión Europea adopte una decisión definitiva. Así, este domingo amanecerá antes, pero también anochecerá más pronto. Los días continuarán acortándose de forma natural hasta finales de diciembre, cuando llegue el solsticio de invierno. El meteorólogo lo resume de forma sencilla: “El problema no es cambiar la hora, sino cuál dejas”. Hasta que haya consenso, toca volver a atrasar los relojes y disfrutar de una hora extra de descanso.