Este viernes llega a Cosmo una nueva temporada de "The Graham Norton Show"

El próximo viernes 15 de diciembre, a las 22.00 horas, Cosmo nos trae de vuelta la temporada número 31 de "The Graham Norton Show", un logro impresionante que destaca el enorme éxito de este formato. Graham Norton, el célebre cómico irlandés, regresa una vez más a su icónico sofá rojo para recibir a las mayores estrellas del cine, la televisión y la música en una entrega que promete sorpresas, confesiones inesperadas y mucho humor. Con cinco premios BAFTA como presentador de este programa, Norton sigue demostrando por qué es uno de los referentes en el mundo del entretenimiento.

En esta nueva temporada, "The Graham Norton Show", nos presenta un elenco de artistas destacados, desde Kylie Minogue, quien presenta su último álbum, hasta el actor nominado al Oscar Ralph Fiennes, emocionado por su papel en "Macbeth". La brillante actriz Bella Ramsey comparte sus experiencias tras alcanzar la fama mundial con "The Last of Us", mientras que Sarah Snook de Succession habla sobre su nuevo espectáculo en el "West End". El programa se convierte en un punto de encuentro para actores, cantantes, escritores y activistas, creando momentos únicos al reunir en el mismo plató a leyendas como Judi Dench y Arnold Schwarzenegger, quienes repasan sus carreras y comparten aspectos íntimos de sus vidas.

Estrenado en 2007, "The Graham Norton Show", w se ha convertido en un ícono de la BBC. Con 16 años en antena y 31 temporadas, este talk show se destaca por su carismático presentador, el tono divertido y su compromiso con la conversación. Año tras año, famosos de todo el mundo se suman al programa para disfrutar de un buen rato, revelar anécdotas personales y entablar diálogos entretenidos con los demás invitados.