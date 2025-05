Los expertos explican por qué la luz ha subido hasta cuatro euros tras el gran apagón

El pasado 28 de Abril, España se fue a negro tras un gran apagón eléctrico que perduró cerca de 12 horas en muchos puntos del territorio español dentro de la Península Ibérica. Tres semanas después, desconocemos la causa de este fenómeno aunque sí se ha visto reflejado en nuestra factura de la luz las consecuencias de este apagón. Los motivos de esta subida ha sido abordado en 'El programa de Ana Rosa', gracias a la participación del experto energético Jorge Morales de Labra.

Sigue generando debate

En 'El programa de Ana Rosa', se abordó el reciente incremento en el precio de la electricidad, directamente relacionado con las medidas que ha tomado el sistema eléctrico español tras el apagón del 28 de abril. Jorge Morales de Labra, experto en energía, explicó que desde ese día, Red Eléctrica ha reforzado la operatividad de la red para minimizar cualquier riesgo de nuevos fallos. Este refuerzo implica el uso más intensivo de centrales que operan con gas, las cuales son más costosas y, por tanto, están generando un aumento en la factura de los consumidores, especialmente para aquellos con tarifas variables. Para los que tienen contratos de precio fijo, las eléctricas ya están notificando subidas en sus tarifas, atribuidas a esta situación anómala. Aunque Red Eléctrica ha anunciado que cesará esta medida excepcional, no ha especificado cuándo se volverá a una situación normal. Lo más preocupante, como destacó Morales, es que aún no se conoce con certeza qué provocó el apagón, lo que añade incertidumbre a un sistema que, si bien robusto, no puede garantizar ser infalible.

La importancia de otros tipos de energía

Durante el debate posterior, también se comentaron las declaraciones de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, quien aseguró que, aunque no se conoce la causa exacta del apagón, sí se ha descartado una serie de posibles fallos como sobrecargas, ciberataques o insuficiencia de potencia. A pesar de ello, la falta de respuestas claras genera inquietud tanto en la opinión pública como en los expertos del sector. Se valoró el trabajo técnico realizado para restablecer el suministro eléctrico rápidamente, aunque se recordó que muchos de esos profesionales pertenecen a las empresas que inicialmente fueron objeto de críticas. Además, se destacó un punto que ha pasado desapercibido: la caída simultánea de las redes móviles y su posible relación con el apagón, así como el impacto que tuvo en otros servicios como el ferroviario. Todo esto ha generado demandas de mayor transparencia hacia el Gobierno y las compañías implicadas, ya que muchos consideran que la respuesta ofrecida hasta ahora ha sido insuficiente. Mientras tanto, el uso intensivo de centrales térmicas sugiere que hubo una posible falta de generación estable aquel día, reforzando la necesidad de una explicación técnica clara.