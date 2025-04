'First Dates' desvela cuál es la fantasía sexual de la mayoría de españoles

'First Dates', el espacio de citas de Mediaset, lleva ocho años en el Access Prime Time de Cuatro comandados por Carlos Sobera. El maestro de ceremonias vasco se ha convertido en centenares de ocasiones en Celestina para juntar a los solteros de nuestro país. Sin embargo, el programa además de entretener, educa, como ocurrió anoche con la confesión de Richard Pena. La voz en off del espacio televisivo del access prime time del segundo canal de Mediaset desveló anoche en el último programa emitido de 'First Dates' cuál es la fantasía sexual que más llama la atención a la mayoría de españoles.

Un clásico en el mundo de las fantasías

Se trata de los intercambios de rol, o si nos ponemos más técnicos roley-playing. "Una de las fantasías íntimas más comunes en España son los juegos de rol", comentaba el barcelonés a cámara, explicando en que consiste esta técnica, que no tiene mayor misterio, ya que se trata de "disfrazarse, cambiar la identidad como si no se conocieran, volver al punto de inicio, pensando que sois otras personas". En la actualidad, muchos jóvenes españoles están explorando nuevas formas de mantener viva la pasión en sus relaciones, y parte de ello pasa por buscar estímulos que eviten que la chispa se apague.

Un cambio de hábitos entre nuestros jóvenes

Según el más reciente Barómetro de Control, titulado 'Los jóvenes españoles y el Sexo', la pandemia ha influido notablemente en los hábitos sociales y sexuales. Un ejemplo claro es que cerca del 10% de los jóvenes ha perdido el miedo a ligar en línea, utilizando redes sociales o aplicaciones de citas para conocer nuevas personas. El estudio también revela que un 23,6% ha fantaseado con el role-playing y un 18,5% lo ha llevado a la práctica. Además, el sadomasoquismo gana terreno entre las preferencias sexuales: un 17% se muestra interesado en experimentar con roles de dominación y sumisión, y un 15% ya ha probado este tipo de prácticas. Sin embargo, el barómetro también muestra cierta preocupación en torno a la salud sexual: el 20,5% de los jóvenes admite desconocer si su pareja está libre de enfermedades de transmisión sexual, y casi un 40% confiesa no usar siempre preservativo. Incluso un 10% reconoce mantener relaciones sexuales sin emplear ningún tipo de método anticonceptivo.