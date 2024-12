El ganador de "Gran Hermano" desveló si compartirá el premio con el concursante que lo salvó

Ayer Mediaset dio el carpetazo definitivo a "Gran Hermano" tras el último debate de esta nueva edición anónima que ha sacudido la parrilla de contenidos del canal principal del grupo situado en la carretera de Fuencarral. El espacio de Telecinco, presentado por Ion Aramendi, entrevistó al reciente ganador del concurso, el madrileño de 29 años Juan, que explicó cómo se siente tras la victoria del pasado jueves en la que se alzó vencedor de la primera edición anónima de "Gran Hermano" en siete años, adjudicándose 150.000€. La cantidad ganada fue uno de los temas ardientes en el debate, ya que Juan no se llevó los 300.000€ previamente acordados debido a que fue salvado por Adrián gracias a una vida extra de su compañero, pero ese gesto significaba que el premio se redujera a la mitad, según órdenes de dirección del programa. A la pregunta sobre si compartiría el premio con Adrián, esta fue la respuesta del flamante vencedor de "Gran Hermano".

Agradecido por la salvación

Juan, ganador de la última edición de "Gran Hermano", no pudo disfrutar del premio total de 300.000 euros, ya que una parte significativa tuvo que ser sacrificada para su regreso al concurso. Según explicó Ion Aramendi, presentador del debate, Juan fue expulsado durante el programa, pero su compañero Adrián decidió repescarle, entregando 150.000 euros de su propio premio como condición. Este gesto fue determinante para que Juan terminara alzándose como ganador, algo que él no ha pasado por alto. “Claro, él se lo merece”, aseguró Juan en referencia a Adrián, mostrándose profundamente agradecido y reconociendo que su victoria no habría sido posible sin esa apuesta tan generosa.

El bailarín, emocionado por el apoyo de su compañero y el reconocimiento del público, afirmó que compartirá el premio con Adrián, comenzando por un viaje juntos a las Maldivas para celebrarlo. Este acto de generosidad fue recibido con aplausos por parte de los asistentes al programa. Además, durante el debate, Juan habló sobre su vida personal, un tema que había mantenido en privado dentro de la casa. Al ser preguntado por su pareja, comentó que ella prefiere mantenerse alejada del foco mediático: “Ella no quiere entrar en este mundo”. Con estas declaraciones, Juan mostró su agradecimiento y su respeto por quienes lo han acompañado en su camino hacia convertirse en el ganador número 19 de la edición anónima de la casa de Guadalix.