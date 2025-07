Jesús Vázquez entra en el Guinness World Records por un logro televisivo sin precedentes

Jesús Vázquez está de celebración y este fin de semana ha cumplido una hazaña que está al alcance de muy pocos. El de Ferrol ha entrado oficialmente a formar parte del Libro Guinness de los récords al convertirse en el conductor que más programas de televisión ha presentado en español.

El propio presentador era ajeno a este récord y ha sido en el último programa de 'La noche de los récords', un formato en el que los participantes intentan superar toda serie de límites para escribir su nombre en el popular libro, donde le han otorgado la medalla.

Saltándose el guion e interrumpiendo la despedida del programa, el juez Mike Janela, ha sido el encargado de anunciar el récord y felicitar al español: "Guinness World Records ha verificado que eres el presentador que más formatos televisivos ha presentado en lengua española".

"No me lo esperaba, no puedo hablar... No me lo puedo creer", conseguía articular un emocionado Jesús Vázquez que no podía ocultar su sorpresa.

El presentador gallego es uno de los rostros más conocidos de la televisión en España y esos programas no se pueden contar ni con los dedos de las manos y mucho menos con los de los pies, pues ascienden a un total de 46. Entre ellos 'Gran Hermano', 'Operación Triunfo', 'Factor X' o 'Supervivientes'.