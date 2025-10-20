Gloria Camila, expulsada por sorpresa de 'Supervivientes All Stars'

Gloria Camila ha sido expulsada de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' de manera sorprendente. La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado fue condenada por la audiencia de Telecinco, que condenó las actitudes de una de las grandes favoritas a llevarse la segunda edición estelar del concurso de supervivencia por excelencia de la televisión española.

La séptima gala de 'Conexión Honduras de la segunda edición Supervivientes All Stars 2' marcó un antes y un después en la recta final del reality. Sandra Barneda lo anunciaba con solemnidad: comenzaba la cuenta atrás. A punto de cumplir los cincuenta días de convivencia, la aventura se volvía más exigente que nunca, con menos concursantes y más tensión en el aire. La noche se tiñó de sorpresa cuando Gloria Camila fue la expulsada, dejando a todos perplejos, especialmente al saberse que Jessica Bueno, su mejor amiga en el concurso, se mantenía en la lucha.

La presentadora destacó que había sido “la expulsión más reñida de la edición”, con récord de votos. Antes de abandonar la isla, Gloria protagonizó uno de los momentos más emotivos del programa: su inesperada reconciliación con Iván, su gran rival, sellada con un abrazo que simbolizó el cierre de viejas heridas. Entre lágrimas y aplausos, la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano se despidió dejando una huella de evolución personal y madurez, reconociendo que había querido mostrarse diferente a su paso anterior por el concurso.

Jessica pasa de tener un pie fuera a convertirse en la nueva líder de Honduras

La gala avanzó con una montaña rusa de emociones. Carlos Alba, Tony Spina, Jessica Bueno y Gloria Camila comenzaron la noche entre nervios, sabiendo que habría una expulsión sorpresa. El ritual del barro determinó el destino de los nominados: Gloria, Jessica y Carlos cayeron en el fango, mientras Tony respiraba aliviado al quedar fuera del peligro. En la palapa, la tensión fue máxima cuando Sandra Barneda anunció los porcentajes: un ajustadísimo 51,3% frente a un 48,7% decidió el adiós de Gloria. Jessica, visiblemente emocionada, no pudo contener las lágrimas, convencida de que sería ella quien abandonara el reality. La despedida fue tan sincera como dolorosa.

La noche terminó con un nuevo liderazgo: Jessica se coronó como la más rápida en la prueba y se ganó la inmunidad. Con ella a salvo, las nominaciones dejaron a Torres, Miri y Carlos en el punto de mira, abriendo un nuevo capítulo de estrategias y alianzas en esta recta final.