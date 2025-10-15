Gloria Camila e Iván González protagonizan la mayor bronca de esta segunda edición de 'Supervivientes All Stars': "Supérame, estás obsesionada"

Noche agitada en Honduras con Gloria Camila e Iván González de protagonistas. Ambos protagonizaron una bronca monumental en 'Supervivientes All Stars', la mayor de esta segunda edición, en una gala en la que la hija de Ortega Cano y Rocío Juradorecibió el beneplácito de la audiencia, consiguiendo la salvación y asegurándose su presencia en el reality de Telecinco al menos, una semana más. Gloria criticó que Iván solo compartiera con Torres, señalando con ironía: “Ahí se ve el compañerismo”. La tensión creció al mezclarse con su pasado de cercanía, lo que dio un tono más emocional al conflicto. En plena discusión, Iván perdió la paciencia y lanzó: “No te obsesiones conmigo en la playa. Por favor, supérame ya. Deja hablar y ten un poco de educación”, provocando la reacción de Jorge Javier Vázquez.

Así se certificó la salvación de Gloria Camila

La nueva gala de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie' alcanzó un momento simbólico al celebrar los 40 días de concurso con solo ocho supervivientes en juego: Gloria Camila, Iván, Miri, Adara, Carlos, Tony Spina, Torres y Jessica Bueno. La noche estuvo marcada por la emoción y la resistencia física, con pruebas que pusieron al límite a los concursantes. Torres e Iván se alzaron como vencedores, aunque este último protagonizó uno de los momentos más emotivos al dedicar su triunfo al fallecido José Luis Loza, su compañero de edición en 2017. En contraste, Gloria Camila e Iván se convirtieron en los “castigados” del programa y recibieron, paradójicamente, un suculento plato de carne con patatas. Mientras tanto, en plató, Jorge Javier Vázquez recibió a Alejandro Albalá, el quinto expulsado de la edición, que lamentó su salida asegurando que estaba en su mejor momento dentro del concurso.

La tensión se apoderó del plató cuando Gloria, Adara, Miri e Iván se situaron en la plataforma de salvación. El barro decidió el destino de la noche: Adara y Miri continuaron nominadas, mientras que Gloria Camila logró salvarse en el último momento, desatando una mezcla de alivio y euforia.

Sin embargo, la velada también tuvo su dosis de polémica con la llegada de Alejandro Albalá, recién expulsado. Enfrentado a las declaraciones de Fani Carbajo, quien aseguró que Miri solo lo veía como amigo y que en realidad sentía atracción por Noel, Albalá optó por la prudencia, afirmando que prefiere esperar a su reencuentro con Miri fuera del concurso.