Telecinco firma el peor septiembre de su historia con un 9,2% de share y cae por debajo del 10%

Telecinco registra en septiembre un 9,2% de share, su peor dato histórico y muy lejos del 10%. La cadena de Mediasetno logra remontar y queda rezagada frente a Antena 3 y La 1 (cadena que ha firmado el mejor septiembre en los últimos 14 años), que marcan un 13% y un 11,6% respectivamente.

Telecinco se hunde en septiembre con un mínimo histórico del 9,2% de cuota de pantalla

Fuencarral, tenemos un grave problema en cuanto audiencias. Así lo indican los números, que certifican el peor inicio de curso televisivo de la historia de la cadena principal del grupo Mediaset España, que se hunde y esta más cerca del 9% que del 10% de share. A pesar de 'Supervivientes All Stars' y la tendencia al alza de Ana Rosa Quintana en la mañana, la franja vespertina sigue siendo quebradero de cabeza para los directivos de la carretera de Fuencarral, arrastrando al resto de las ofertas televisivas. Joaquín Prat no termina de enganchar al público y su 'Tiempo Justo' firmó ayer un pobre 7,9% de share medio, torpedeando 'El Diario de Jorge' y 'Agárrate al sillón'. Otro de los nuevos formatos que no funcionan de momento es 'Vaya Fama', por debajo del 7% este fin de semana, acelerando los rumores de una posible cancelación inminente. A pesar de la tendencia a la baja, hay brotes verdes que consiguen superar los dos dígitos como 'De Viernes', 'Bailando con las estrellas' o 'El precio de', a pesar de que este último haya sido fulminado la semana que viene de la parrilla de contenidos de Telecinco.

Cuatro logra mejorar sus datos en septiembre, pero continúa por detrás de laSexta en su duelo por la cuarta plaza

En cuanto a las segundas espadas, Cuatro mejora aunque se queda lejos de laSexta(5,6% vs 5,9%). A pesar de conseguir su mejor mes de septiembre desde el año 2020, suma 51 meses consecutivos por detrás de su máximo competidor, el segundo canal del grupo Atresmedia, que ha subido 0,4 puntos con respecto al mes de agosto.