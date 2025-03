Pablo Motos y Gotzon Mantuliz unen fuerzas en un nuevo proyecto

La última emisión de uno de los programas más vistos de la televisión, 'El Hormiguero', contó con la visita de los cuatro finalistas de 'El Desafío'. Por tanto, el presentador, Pablo Motos, aprovechó este momento para conversar con ellos (Gotzon Mantuliz, Victoria de Marichalar, Susi Caramelo y Lola Lolita) sobre su paso por el concurso de Atresmedia que se emite cada viernes por la noche en Antena 3.

Uno de los invitados, y máximo favorito a llevarse la victoria esta noche (a partir de las 22:00 horas), es el creador de contenido vasco. Durante la conversación con él, Pablo Motos aprovechó para desvelar un nuevo proyecto profesional en el que se van a juntar próximamente. Según explicó el presentador, su empresa (7 y Acción) será la encargada de producir un nuevo programa del grupo de comunicación denominado 'Cazadores de imágenes'.

Un formato para laSexta

La intención es que este formato se emita en laSexta y contará con Gotzon Mantuliz como la persona que estará al frente del contenido. "En nuestra productora estamos haciendo un nuevo programa contigo", le dijo Pablo Motos. "Para mí es un sueño, tenía muchas ganas de poderlo compartir", replicó Gotzon.

Además, dio algunas pistas acerca de en qué va a consistir 'Cazadores': "Va a ser un programa de mi pasión, que es la naturaleza y los animales. El objetivo de cada episodio será fotografiar un animal salvaje por el mundo y publicar esa foto en National Geographic España. Contaremos el proceso, la aventura de cómo se realiza esa foto, y a cada viaje me acompañará una persona conocida para vivir la experiencia y ponerse cara a cara con estos animales".

Una anécdota curiosa

Por otro lado, y más allá de lo que acontece la competición de 'El Desafío', los finalistas también han compartido anécdotas sobre la fiesta de clausura del programa. Susi Caramelo ha relatado con humor cómo perdió su móvil siete veces durante la celebración y terminó pasando cuatro días sin él. Además, ha recordado un viaje a Maldivas con sus compañeros: "Me pillé una borrachera en la playa sola y me quedé dormida. Menos mal que me rescataron porque me pudo llevar la marea. Al final me tuvieron que llevar a la cama de la mosca que llevaba".

Otro curioso descubrimiento que han compartido Lola y Victoria ha sido que, al poner la canción "Qué hubiera sido" de Karol G en un barco, aparecieron delfines. "Lo hicimos en Maldivas y funcionó", ha asegurado Lola. Victoria ha confirmado que también lo probó en Marbella y tuvo el mismo resultado.