'Las guerreras K-pop' aún tienen mucho que cantar y volverán en 2029 con una segunda parte

'Las guerreras K-pop' se ha ganado con todas las de la ley una segunda parte, aunque habrá que esperar un poco de tiempo, precisamente hasta 2029, para poder ver a Rumi, Mira y Zoey otra vez en acción. Tras su estreno el pasado 20 de junio en Netflix, la película animada se ha convertido en un fenómeno cultural sin precedentes que ha conquistado a medio mundo y a la propia plataforma, siendo la más vista en su historia, con más de 325 millones de visualizaciones.

Tal y como han confirmado algunos medios estadounidenses como 'Variety' o 'Deadline', la continuación verá la luz dentro de cuatro años, algo que no es de extrañar al tratarse de una saga animada en la que los trabajos de producción son más largos y complicados que en las ficciones reales. Aún así, la fecha prevista podría cambiar en función del ritmo de producción. Para amenizar la espera, las artistas musicales coreanas han llegado a los cines de la Península Ibérica y el Teatro Gran Vía de Madrid presentará un espectáculo durante diciembre y enero.

Por otro lado, según ha detallado la revista 'Bloomberg', a pesar del extraordinario éxito de 'Las guerreras K-pop', los seguidores más pequeños no podrán pedir estas navidades a los Reyes Magos juguetes y muñecos ambientados en los personajes.

La repentina e inesperada fama ha pillado por sorpresa al equipo que se ocupa de la comercialización, aunque en las últimas semanas se está trabajando en ello y han alcanzado un acuerdo con las empresas de fabricación de juguetes Mattel y Hasbro para que ambos se dividan la distribución de los productos dedicados a la banda ficticia Huntr/x. La producción tardará máximo seis meses, por lo que hasta mitad de 2026 no llegarán a las tiendas.

La historia sigue a tres integrantes de la banda Huntr/x llamadas Rumi, Mira y Zoey. El grupo, además de conquistar escenarios y millones de fans, protege al mundo enfrentándose a demonios que buscan robar las almas de sus seguidores. Su mayor reto llega cuando el Rey Demonio Gwi-Ma y la boyband rival Saja Boys deciden desatar el caos, justo en medio de una esperada gira mundial.

En números, la cinta debutó en el primer puesto del Top 10 global de Netflix y ha batido récords semana a semana. En solo seis semanas, superó los 158 millones de visualizaciones y en agosto desembarcó en los cines de Estados Unidos, donde lideró la taquilla con aproximadamente 18 millones de dólares en dos días. Recientemente, la película ha recaudado entre 5 y 6 millones de dólares, una cifra destacable considerando que llevaba meses disponible en streaming.