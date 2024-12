¿Habrá malos rollos en el grupo Whatsapp de la última edición de "MasterChef Celebrity"?

La actriz y galerista de arte Topacio Fresh, una de las concursantes de la recientemente concluida edición de "MasterChef Celebrity 9", ha compartido su experiencia en el programa destacando el buen ambiente que predominó entre los participantes. Aunque el concurso no estuvo exento de desafíos, la artista aseguró que su paso por las cocinas de TVE fue muy positivo.

Una experiencia que volvería a repetir

“Estoy tristona porque dejas algo que ya se había incorporado a tu vida. Me voy de aquí con algo muy grande, que es el amor de todos mis compañeros y el que me hayan conocido un poquito más”, confesó Topacio Fresh en el programa "Podría ser peor", de RNE. La actriz reconoció que, pese a las dificultades físicas que enfrentó durante la competencia, disfrutó de cada momento y no dudaría en repetir la experiencia. El camino no fue fácil para Topacio, quien tuvo que lidiar con problemas de espalda que dificultaron su rendimiento en las exigentes pruebas de "MasterChef". “Es una experiencia dura, tienes que trabajar mucho tiempo de pie, y yo tenía un problema en la espalda. Los hornos, cargar cacerolas… todo conlleva muchísimo esfuerzo. Pero me gustó el desafío”, explicó. Aun así, considera que la edición en la que participó fue especialmente cordial.

La actriz destacó que, a diferencia de otras temporadas, esta edición estuvo marcada por el compañerismo. “Ha habido buen rollo, tuvimos un grupo que se llevó bien hasta el final”, reveló. Incluso el grupo de WhatsApp que crearon sigue activo: “No se ha ido nadie, no te podría contar ningún mal rollo. Así que yo lo volvería a repetir”, afirmó con entusiasmo. Sin embargo, también hubo excepciones. Aunque la mayoría de los concursantes mantuvo una buena relación, Topacio reconoció que existieron roces puntuales, como los protagonizados por Marina Rivers y Pelayo Díaz, o la aparente dificultad de Hiba Abouk para integrarse completamente con el grupo. Topacio Fresh concluyó su intervención subrayando que, a pesar de los retos físicos y emocionales, su experiencia en "MasterChef Celebrity 9" fue muy enriquecedora: “Hay otras ediciones que no lo fueron tanto, pero en esta ocasión yo estuve muy bien”, espeto la concursante del certamen culinario.