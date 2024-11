Marina Rivers denuncia el trato de Pelayo Díaz en 'MasterChef': "La tomó conmigo..."

La novena edición de 'MasterChef Celebrity' continúa generando controversia, esta vez a raíz del testimonio de la influencer Marina Rivers. La creadora de contenido ha hablado sobre su experiencia en el programa y, en especial, sobre su tenso enfrentamiento con el estilista Pelayo Díaz, a quien acusa de haberla sometido a un trato que califica como "bullying". Las redes sociales se han hecho eco de esta polémica, y la propia Marina ha ampliado su versión en el podcast Nude Project, donde ha detallado lo que vivió junto al diseñador en el famoso concurso culinario de TVE.

La influencer ha comentado que, desde el inicio del concurso, Pelayo hizo varios comentarios "fuera de lugar" hacia ella, que le resultaron incómodos y poco apropiados. "La tomó conmigo, como cuando en el colegio hay alguien que decide hacerte la vida imposible o desacreditarte constantemente", ha señalado en la entrevista. Según ha explicado, algunos de estos feos comentarios los escuchó en el mismo plató de RTVE, mientras que otros los vio al revisar las emisiones del programa en televisión. Para Marina, esta situación se ha asemejado a "un patio de colegio", lo que ha generado en ella una gran frustración y, finalmente, la ha llevado a enfrentarse a su compañero.

Por otra parte, la polémica ha alcanzado gran notoriedad debido a que 'MasterChef Celebrity', el concurso de los chefs Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, suele ser un formato de entretenimiento familiar. En este contexto, el enfrentamiento entre Marina y Pelayo no ha pasado desapercibido para la audiencia de La 1, especialmente por la fuerte reacción de Marina y su denuncia de un trato que ella considera injusto y fuera de los límites. En su relato, Marina ha admitido que llegó un punto en el que "no podía más" y decidió responder, llamando a Pelayo "villano" en plena grabación, un calificativo que se hizo eco tanto en el set como entre los espectadores en su posterior emisión hace unas semanas.

A pesar de la polémica, Marina Rivers ha asegurado que su paso por el programa ha sido enriquecedor en otros aspectos. Asimismo, ha confesado que, antes de ingresar, apenas sabía cocinar, y que decidió prepararse intensivamente durante dos semanas antes del inicio de las grabaciones. Esta experiencia le ha despertado una auténtica pasión por la cocina, y ha expresado gratitud hacia 'MasterChef Celebrity' por haberle brindado la oportunidad de desarrollar esta nueva habilidad. "Antes no sabía hacer un huevo frito, y ahora estoy todo el tiempo cocinando", ha comentado con entusiasmo. Además, ha aclarado que, contrariamente a las suposiciones de muchos, los desafíos y pruebas del programa no están preparados para favorecer a los concursantes. "Pensaba que nos chivarían las pruebas, pero no. Todo es como se ve, y me alegro de haber descubierto que la realidad detrás de las cámaras es lo que se ve en casa", ha puntualizado, destacando la autenticidad del proceso.