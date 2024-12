Inés Hernand: "El programa ha suavizado una imagen negativa que tenía cierto sector del público de mí»

Inés Hernand lleva desde primera hora del martes respondiendo a preguntas de los periodistas, y no tienen nada que ver con presentar el Benidorm Fest o sus comentarios en la alfombra roja de un evento. La comunicadora fue proclamada en la madrugada del lunes como la nueva ganadora del talent culinario de Televisión Española "MasterChef Celebrity", tras enfrentarse en una final muy reñida con la influencer Marina Rivers. Hablamos con ella por teléfono mientras creíamos que comía.

La gente tiene que comer, y más si habla de un programa de cocina.

No te creas. Te sorprendería que después hay ciertas contradicciones. En casa del herrero, cuchillo de palo; se come tarde y lo que se puede a veces, pero bueno, lo imperativo es entretener.

Ha pasado de especialista en sacar el jamón del plástico a hacer postres con judías, ¿ha abierto una puerta a invitaciones que no podrá cerrar?

Madre mía, ¿se me va a plantar toda la redacción de LA RAZÓN en casa? (ríe). Eso es lo que ha pasado un poco a nivel personal y también ahí en el programa. Espero que no se plante mucha gente, porque saben que soy una tía generosa en lo personal, pero desde luego nada generosa en lo material. Y el compartir comida me encanta, pero hacerlo en un restaurante, si es posible, porque también comer es un ritual. A mí cuando comparto tiempo con los míos me gusta evitar el agobio que apareja una cocina. Entonces al final sentarse con los tuyos y hacer ese ritual, pues hombre, si podemos hacer todos el esfuerzo económico de ir a un restaurante y así generar economía que tanto gusta, pues para adelante.

¿Cuál diría que es ahora mismo el plato que mejor le sale?

Pues uno, las emulsiones. Me gusta mucho hacerlas con sabores como por ejemplo las cabezas de los carabineros, así con un poquito de aceite. Ese aceite luego se aprovecha y lo cuelas bien y haces una buena mayonesa, así como con un fondo de carabinero. También se puede hacer con lima o con jengibre. Se pueden hacer cosas curiosas, y después, lo aceitoso que tiene el huevo y el propio aceite que le eches para emulsionarlo te contrarresta esos esas notas cítricas y marinas que puedas tener a través de los carabineros o de cualquier marisco que suelte un liquidito; incluso el propio liquidito de los encurtidos se puede aprovechar. Luego todo tipo de purés y por supuesto colarlos siempre. Me he marcado buenos guisos a lo largo de la edición que luego replicó bastante bien en casa. Toda la cocina de vanguardia y toda la alta cocina, que se hace en un proceso acelerado en el programa, tiene una base muy sólida de cocina tradicional y es donde me siento más cómoda. Al final, haciéndote un arroz con conejo, vaya.

El libro de recetas que caerá, ¿estará dedicado a su abuela? ¿Qué platos mostrará?

Jope, pues no creo. He hecho el concurso, he intentado dar show y sobre todo me lo he pasado muy bien. He disfrutado en lo personal y en lo profesional en esta experiencia, pero siento que ya es 'too much' un libro de cocina. Se me hace bastante duro ahora pensar en ninguna receta. Y, sobre todo, porque es que todo lo que he hecho realmente se lo debo todo a Raúl Marín, que ha sido mi profe durante estos meses. El menú de la final, obviamente le he dado indicaciones, pero el creador, el que me ha ayudado a componer todo esto ha sido Mario Sandoval. Sería muy injusto que de pronto ahora empezase a darme crédito de recetas imposibles. Alguna cosa se me ocurre, pero no como para llenar las 70 páginas que debe tener un libro de cocina. Ni de coña, vamos.

¿Qué palabras tiene para su compañera y segunda clasificada?

Es una persona de una calidad humana excelente. Una tía generosa, talentosa, con un futuro por delante absolutamente brillante, que estoy muy orgullosa de que se haya sabido sostener en un talent show de primer nivel como es este sin tener tablas televisivas, por así decir, y, sobre todo, por saberse mover por el hielo como lo ha hecho con gente de otra generación. Que haya entrado en esa convivencia y que es una tía que tiene una capacidad para aprender que es impresionante. La admiro muchísimo. Marina ganadora.

El resumen del menú para la final era "Las 1001 caras de Inés" y debemos llevar así como sólo 325. ¿Cuál nos queda?

Es de hecho las 1001 vidas, pero bueno, caras, yo creo que solamente tengo una y es bastante dura, entonces ya la habéis visto toda.

¿Qué ha aprendido de sí misma en "MasterChef"?

Creo que los procesos en los que puedas aislarte un poco de las rutinas o de las vorágines en las que estés metido, que sean repetitivas a lo largo de la semana, como por ejemplo ha sido este proyecto. Ese aislamiento en lo culinario, esa especie como de internado que hemos vivido con compañeros que te toca como cuando vas al instituto, que son gente que evidentemente no eliges sino que es aleatorio, pues son procesos nuevos de convivencia. Y en lo reflexivo me ha parecido muy interesante el poder compartir tiempo con gente que a lo mejor no lo haría, si te soy sincera, porque todos tenemos cierta latencia hacia estar en una zona de confort y hacia nuestras cámaras de eco, y ha sido muy interesante y muy enriquecedor haber podido compartir espacio con gente que tiene vivencias distintas a las mías o a la gente próxima a mí, otra forma de ver las cosas, no solamente a nivel político sino a nivel personal, y haber coincidido en más de lo que creemos muchos de nosotros. Ha sido una forma de mirar que el enemigo, desde luego, no está al lado, está más arriba que al lado y eso ha sido como un aprendizaje muy interesante. Y por supuesto todo todo el bloque culinario, que no ha sido escaso. Es un proceso pues como prácticamente de alquimia. He aprendido un montón, la verdad, y estoy muy contenta y muy satisfecha de todo este proceso. Me han tratado increíble en "MasterChef", y toda la productora, y genuinamente estoy muy agradecida. Lo que habéis visto es verdad y me siento muy bien representada con mi paso por el programa.

¿No está cansada de tanta exposición pública?

A que he dado como mucha información... Pues la verdad es que no. Uno tiene, a lo mejor, miedo a exponerse cuando es tímido, cuando es reservado o cuando tiene algo que ocultar. En mi caso, ninguna de las anteriores, con lo cual, sin ningún problema he llevado a cabo el concurso. Para mí ha sido una oportunidad profesional también muy interesante, porque me ha abierto a nuevos públicos. Creo que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Quizá ha suavizado una imagen que podía tener cierto sector del público de mí. Y estoy muy orgullosa de haber podido tener oportunidad también de visibilizar las cosas que he hecho desde mi cuerda. Lo he hecho con todo el cariño y sin ninguna intención desde luego de maldad, sino desde lo constructivo y desde la conciliación.

¿Por qué es importante hablar alto de la diversidad?

Es importante que todo lo que no es normativo se sienta representado e incluido en el discurso público y en el discurso general. Realmente lo diverso es todo, o sea, no hay dos personas iguales. Al final siento que el comunicar la inclusión de lo diverso desde todos los espacios posibles siempre va a ayudar a enriquecer un discurso general.