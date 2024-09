Topacio Fresh desvela cómo vivió su transición de género: "Mi padre..."

La tercera entrega de 'MasterChef Celebrity' no solo ha dejado a una nueva expulsada, sino también ha permitido a los espectadores conocer un poco más a los concursantes de la novena edición del programa de cocina de TVE. La actriz y cantante Topacio Freshvivió un momento cargado de emociones al recordar su proceso de transición de género. Mientras cocinaba junto a María León en la prueba de exteriores del programa, la artista y colaboradora de 'Fangoria' compartió los detalles más íntimos y difíciles de su experiencia personal, especialmente cómo enfrentó los desafíos a una edad temprana y la compleja relación con su padre durante ese proceso.

A los 16 años, Topacio comenzó a hormonarse, marcando el inicio de su transición. Recordó con nostalgia y emoción cómo, en su infancia, su nombre se utilizaba en tono de burla. "La gente pensaba que me estaba arruinando la vida porque me llamaban Topacio como una broma, hasta que decidí apropiarme de ese nombre y hacerlo mío", explicó la artista, mostrando cómo logró convertir lo que en su día fue una ofensa en una parte fundamental de su identidad.

Topacio también recordó uno de los momentos más significativos de su vida: su cirugía de reasignación de género en Argentina. "Cuando decidí hacerme la operación ya era mayor, y mi padre no aprobaba mi decisión", reveló mientras cocinaba. Sin embargo, el apoyo incondicional de su madre fue "crucial" en ese momento tan importante. "Mi madre me acompañó, pero cuando desperté de la cirugía, quien estaba allí agarrándome la mano era mi padre", comentó emocionada, recordando el inesperado apoyo de su padre en un momento tan vulnerable.

La relación con su padre fue un tema clave en la conversación. Aunque al principio no aprobaba su transición, con el tiempo, él aceptó plenamente a Topacio y su vida, llegando incluso a presentar a Israel Cotes, pareja de Topacio, como "el marido de su hija". Este gesto fue un símbolo de la aceptación y el amor que prevaleció en su familia a pesar de las dificultades iniciales. Además, Topacio reflexionó sobre lo mucho que ha cambiado la sociedad desde que comenzó su transición: "He pasado mucho, no es lo mismo que ahora que hay tanta información", afirmó, destacando los avances en la visibilidad y el entendimiento sobre la identidad de género en los tiempos actuales. María León, visiblemente emocionada, le respondió con un abrazo, reconociendo la valentía de su compañera: "Yo te admiro mucho". Respecto al programa en sí, Topacio y Inés Hernand logró librarse de la expulsión, siendo Nerea Garmendia la tercera eliminada de la edición. Por otra parte, Cristina Cifuentes se coronó al conseguir una ventaja sobre el resto de sus compañeros: la inmunidad.