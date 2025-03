¿Hay mala relación entre RTVE y Melody? La cantante aclara los rumores antes de participar en Eurovisión 2025

Melody, representante de España en Eurovisión 2025, ha salido al paso de los rumores que apuntaban a una supuesta mala relación con RTVE debido a los cambios aplicados a su canción "Esa diva". La artista andaluza ha asegurado que todo el proceso ha sido fruto del trabajo en equipo y que los debates internos son parte natural de la preparación de una candidatura de esta magnitud.

"El camino a Eurovisión es duro, hay muchos factores que cuidar y cosas por decidir. Por supuesto, tenemos nuestras reuniones y debates, porque cuando creas arte, siempre los hay", ha declarado Melody. No obstante, ha querido dejar claro que estos intercambios de ideas no implican ningún conflicto: "Eso no significa que haya mala relación. Estoy muy contenta con lo que estamos haciendo. Somos profesionales, aquí no estamos en el patio del colegio, sino preparando una candidatura fuerte".

Desde la corporación pública, María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, ha respaldado las palabras de Melody, insistiendo en que las discusiones forman parte del proceso creativo. "Cuando preparas una candidatura surgen mil debates y dudas. Ir a Eurovisión es algo muy complicado que requiere analizar muchas cosas desde distintos puntos de vista", ha explicado. Eizaguirre también ha defendido el trabajo de los artistas que representan a España en Eurovisión, recordando las críticas que han recibido en ediciones anteriores. "Una cosa son las críticas y otra la destrucción. RTVE siempre está agradecida a los artistas que deciden dejarlo todo para dedicarse a esto. Esto es nivel Champions", ha añadido, en referencia a la exigencia del certamen.

Por otra parte, la cantante sevillana ha mostrado su satisfacción con la evolución de su propuesta y ha expresado su deseo de que su actuación conecte con la audiencia internacional. "Queremos llevar una puesta en escena y un sonido que traspase el idioma. Lo estamos haciendo con cariño y dedicación, y creo que vamos a conseguir algo muy bueno", ha afirmado. Melody también ha querido lanzar un mensaje a quienes alimentan los rumores sin fundamento: "Opinar es gratis y a veces se hace con mucha ligereza". Con estas declaraciones, la artista ha querido zanjar cualquier especulación sobre su relación con RTVE y centrarse en lo realmente importante: su actuación en la final de Eurovisión el próximo 17 de mayo en Basilea. A falta de conocer más detalles sobre la puesta en escena definitiva, la artista sigue trabajando junto a su equipo para pulir todos los aspectos de su candidatura, con el objetivo de dejar huella en el certamen europeo que a España se le resiste ganar desde hace 56 años.