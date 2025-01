Iker Jiménez defiende a capa y espada en "Cuarto Milenio" a Elon Musk

Iker Jiménez no ha dejado indiferente a nadie sobre su última reflexión en "Cuarto Milenio", magacín dominical nocturno que dirige en Cuatro desde el año 2005. El comunicador vasco ha realizado una defensa férrea en favor de Elon Musk, muy criticado estos últimos días por su último gesto en la toma de posesión de Donald Trump como 47º Presidente de los Estados Unidos de América. Jiménez ha respondido a los "haters" del magnate de forma contundente, una reflexión que ha ganado notoriedad en redes sociales en las últimas horas.

11 minutos que no dejarán indiferente a nadie

Iker Jiménez volvió a protagonizar un contundente cierre en su programa "Cuarto Milenio". En esta ocasión, el foco de su reflexión estuvo en Elon Musk, el empresario y visionario que en los últimos días ha acaparado titulares por su relación con el recién inaugurado mandato de Donald Trump en Estados Unidos. Cargado de ironía, Jiménez comenzó destacando cómo algunos detractores de Musk, a quienes calificó con sorna como "los más listos", suelen juzgar al magnate desde una aparente superioridad moral. Según el periodista, estas críticas son más un reflejo de arrogancia que de un análisis fundamentado. Para Jiménez, Musk es percibido por algunos como un "peligro", una narrativa que, según él, se alimenta de prejuicios y desconocimiento. En un tono que mezclaba sarcasmo y contundencia, afirmó que muchos de los críticos no tienen una verdadera comprensión de la trayectoria ni del impacto de Musk, calificándolo como un "tipo superior" que no se ajusta a los moldes tradicionales.

En su discurso, Iker Jiménez no solo cuestionó la autoridad intelectual de los detractores de Elon Musk, sino que también puso en evidencia su posible hipocresía. "¿Cuántos de estos intelectuales patrios se han leído su biografía o conocen realmente su contribución al mundo?" preguntó el presentador, dejando entrever que gran parte de las críticas provienen del desconocimiento o de una intención deliberada de desacreditar. Jiménez no negó que Musk pueda tener defectos, pero enfatizó que sus logros, desde Tesla hasta SpaceX, lo colocan en un lugar que difícilmente se puede ignorar. Además, criticó la narrativa que busca etiquetar al empresario como "malo" o "tonto", subrayando que solo alguien con una visión limitada podría pensar eso de una figura que ha transformado industrias enteras. "El otro tonto no es tonto, ha cambiado el mundo", sentenció, desmontando las acusaciones de los llamados "haters" del magnate tecnológico estadounidense.