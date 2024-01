"Ilustres Ignorantes": «Si me preguntan digo que ‘Ilustres Ignorantes’ es como ‘La clave’, pero mal hecho»

Es muy difícil juntar a la banda una vez se apagan las luces del estudio de Tres Cantos donde se graba «Ilustres Ignorantes». Javier Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi reciben a LA RAZÓN en la mesa de plató minutos antes de comenzar la grabación que certifica que llevan 15 años (17 temporadas) al frente de «Ilustres Ignorantes». No se asusten si parece un diálogo del camarote de los Hermanos Marx.

15 años ya, ¿alguna vez pensaron que durarían tanto?

Javier Coronas: Cuando empezamos la primera temporada no pensábamos ni siquiera que iba a haber una segunda. De hecho, cuando hacíamos un programa no pensábamos ni siquiera que iba a haber un programa siguiente. De ninguna de las maneras me hubiera imaginado que íbamos a hacer 15 años o 17 temporadas, como lo quieras llamar. Nunca, nunca.

Pepe Colubi: La primera temporada era mensual el programa, con lo cual se nos olvidaba casi de un mes para otro lo que habíamos hecho.

Javier Cansado: Firmábamos contrato de tres meses, creo.

Colubi: La primera temporada tiene nueve programas. O sea, era muy llevadero. Bueno, como si ahora no lo fuera... (ríe Coronas).

Dice la promo: «Ahora, Ilustres, lo puede ver cualquiera». ¿Significa que hemos pasado a ser mainstream?, que nos puede ver cualquier tipo de persona, de izquierdas, de derechas...

Cansado: Ha bajado el nivel (ríe)

Colubi: Es una cosa de marketing, pero yo creo que una de las claves es la accesibilidad. Si podemos hacerlo nosotros, lo puede ver cualquiera...

Coronas: También se refiere, creo yo, a que hay una horquilla muy grande de ilustres. En las grabaciones que se están haciendo para el especial de los 15 años con uno de los invitados que recomienda un programa, se pasó un señor con el hijo de 11 años y el padre decía: «No me pide dibujos, solamente me pide ver ilustres.» Y decía que porque no podía venir a una grabación por tener 11 años, ¿sabes? Luego me he encontrado una pareja de señores bastante mayores, de 80 y tantos, que me han dicho «oye, que vemos ilustres y lo entendemos». Mola mucho que tenga una horquilla de 70 años.

Cansado: Creo que el hacer un programa que no se lea. Es que la gente de algún modo siente no entiende qué pasa, porque no sabe que los demás programas se leen. Este se habla. Eso se crea una especie de corriente de afecto, de buen rollo, que es sorprendente. Como dice Javi con cualquier persona. Yo que estoy de gira continuamente con Faemino, me hacen muchas entrevistas, y me preguntan muy a menudo por ilustres, por cómo lo hacemos, porque ya forma parte del acervo de mucha gente.

Colubi: No se lee y no hay ensayo, es otra de las claves, yo creo, para que no haya erosión y que haya naturalidad y espontaneidad. Y luego está la duración, que yo creo que es clave. Muchas veces nos dicen joder, es que me quedo con ganas de más. Esa es la idea que hay que hacer.

Hace 15 años no estaban las redes sociales. ¿Creéis que ha ayudado que Movistar comparta pequeños fragmentos vuestros?

Colubi: Youtube fue fundamental en su momento y también los fragmentos que se van colgando. Incluso la cuenta de Twitter de Ilustres, que la llevo yo directamente. Y ahí vamos haciendo promoción y hay feedback con los fans. Insisto en que el programa eran nueve episodios en la primera temporada, entonces era mucha menos repercusión que la que tiene ahora. Y poco a poco ha ido creciendo y YouTube jugó un papel fundamental en el conocimiento y en abrir un poco más todavía el abanico de gente que sigue ilustres.

Para celebrar los 15 años habéis invitado a Buenafuente y a Berto, ¿a qué obedece?

Coronas: Toda la elección de cualquier invitado de Ilustres no obedece más que a que queremos rodearnos de gente a la que queremos, admiramos, nos cae bien y nos queremos aprovechar de su talento; ni más ni menos (ríe Colubi).

Cansado: Hacemos el espectáculo en directo los tres, e invitamos a un colega, a un amigo. Y tanto Berto como Andreu han estado varias veces con nosotros en el teatro, aparte de las grabaciones. Digamos que es fundamental que haya una cierta amistad con las personas. Y en este caso es un programa que es una efeméride, entonces hay que hacerlo con más fuerza.

Esto de no tener guión, ¿os resulta muy demandante?, ¿hay improvisación?

Colubi: Claro, hay un peligro ahí que es que no tenga gracia. Pero en mi caso, por ejemplo, yo... Siempre tengo gracia (ríe). No, en mi caso tengo gente que me saca del arroyo. Es una red muy importante porque somos cinco personas, siempre lo dice Javi, remando a favor de un fin concreto que es pasarlo bien y transmitir esa campechanía. Por decir una frase muy químicamente antigua, pero de alguna manera nos produce bienestar. O sea, estamos a gusto y se nota. Yo creo que se transmite ese estar a gusto totalmente.

¿Babéis pensado en hacer cambios?

Colubi: Cada temporada siempre hay novedades.

Coronas: Es un programa que cada año se reinventa. Entonces, lógicamente, quedamos un mes antes de que empiece la temporada, quedamos en una casa de la sierra.

Colubi: es un centro de alto rendimiento.

Coronas: Un centro de alto rendimiento de humor. Los tres ahí comiendo judiones, una paella y planificando un poco cómo va a ser la temporada.

¿Esto es real?

Coronas: No. No modificamos nada ni nos planteamos nada, porque el éxito del programa está en que no ha cambiado desde la primera temporada. Seguramente es el único programa de televisión que no se ha preocupado en renovarse, porque tampoco hace falta. Lo que tienes funciona para que vas a estar perdiendo el tiempo. El tiempo es muy importante en la vida...

¿Que hay de aquello de invitar políticos?

Coronas: No nos interesa que venga ningún político. ¡Si te ha dicho Javi antes que viene gente a la que tenemos cariño...!

Cansado: Es que además, los presupuestos para un político no es esto, porque necesitan que esté todo acotado, porque no se pueden arriesgar a quedar sosos y a quedar mal.

Colubi: No lo hemos intentado nunca. No es el target del programa.

En 2014 recibisteis el premio Ondas a Mejor Programa de entretenimiento. ¿Os corresponde entretenimiento o sois más un reality o un informativo? y ¿quién tiene el Ondas en casa?

Cansado: Es entretenimiento, yo creo.

Coronas: Sí, es entretenimiento, por lo menos para nosotros.

Cansado: Pero me gusta más en inglés: entertainment.

Coronas: Lo importante somos nosotros y para nosotros nos entretiene y eso es entretenimiento. Y el premio no lo tenemos ninguno de los tres. Se lo quedó Jorge Ortiz.

Colubi: El director. Creo que lo tuve en la mano solo el momento que nos lo dieron, el agradecimiento, y no lo volví a ver. Voló el caballo alado.

Coronas: No hubo discusión a ver quién se lo quedaba, ninguna. Estamos orgullosos y contentos, pero teníamos una noche por delante... y pesaba un huevo. Y entonces dijo Jorge de momento me lo guardo yo en el despacho y ya está.

Colubi: No somos muy de caballo, más de pacharán.

Si alguna vez se jubilan, ¿a quién pasarían el testigo?

Colubi: Yo el testigo no se lo daría a nadie. O sea, yo quiero acabar con una sonda en directo y con el camisón abierto por detrás. Pero ya, o sea, no esperar a muchos años. Hoy mismo, si puedo hacerlo así, en zapatillas y a gusto.

Coronas: Y con un cambiador.

Cansado: Yo estoy a punto. Me queda poco.

Coronas: El testigo no se lo pasaría a nadie. Claro que no.

Colubi: muere con nosotros.

Coronas: Muere con nosotros y de hecho quemaríamos la mesa y la cebra; sacrificamos a la cebra.

¿El gasto en «el chino» todos estos años habrá sido estratosférica..., y en catering.Javier Coronas

El catering no lo llevo yo, pero nos gastamos nuestra pasta. Lo pone la cadena. Pero «en chinos» tengo que decirte que he llevado una progresión en gasto. Por ejemplo, la grabación de los dos programas de hoy y los dos de mañana, el montante total son 130 euros con 20 céntimos.

Colubi: Nos sale a perder.

Coronas: Comprados de esta mañana que los he comprado esta mañana, por eso me acuerdo. Pero claro, si divides 130 entre uno, dos, tres, cuatro, ocho personas, no es nada. -claro, sale económico. -no es nada. Sale muy económico, nos saldrá 15 pavos o por ahí, no? O sea, lo menos.

Cansado: Conozco a mucha gente que está esperando ese momento: ver qué cojones se te ha ocurrido a ti para regalar.

¿Va siempre al mismo? Estarán encantados...

Javier Coronas: Siempre. No entienden nada. Ellos se piensan que todo eso es para mi casa y que una vez al mes voy allí, compro ocho cosas, dispares y entonces piensan que soy un psicópata.

En estos 15 años de «Ilustres Ignorantes», ¿habéis visto que una evolución del sentido del humor?

Colubi: Creo que la prueba de que lo tenemos es que aguanta un programa como Ilustres, porque tampoco es una ONG, quiero decir que no es que se emita con cero «viewers». La pregunta es muy genérica, porque en 15 años la evolución del humor es un tiempo demasiado acotado para hablar de evolución. Ha habido claramente un cambio desde el año 2000, con la irrupción del monólogo, a través de Paramount y del Club de la Comedia, pero son como ramas del humor. El humor vive una buena temporada, una buena época.

Cansado: Se ha perdido un poco el sketch. Pero vamos, por lo demás el humor está muy potente y muy vigente. Hace muchísimos años, unos 30, me tuve que sacar una licencia fiscal para trabajar. Entonces la gente que se dedicaba al humor en España no llegaba a 400 personas. Y ahora hay miles.

En los últimos años han aparecido muchos podcast de humor o pseudo humor, que en cierto modo es lo que vosotros inventasteis, una conversación relativamente de humor cuando no existía ni podcast.

Colubi: Bueno, muchas veces cuando me invitan a algún podcast me dicen «es que queremos hacer una cosa tipo ilustres». Hemos dejado esa impronta. Creo que es un formato que está latente en toda la historia de la comunicación y del entertainment. Ha sido una labor de ir picando piedra de manera muy cómoda, insisto, porque no es un trabajo que mate las neuronas, pero poco a poco hemos ido estableciendo una especie de referencia, de la cual yo me siento muy orgulloso.

Coronas: A mí cuando empezamos Ilustres y me preguntaban ¿cómo es el programa? Nadie sabía cómo era el programa, incluso invitados que no lo habían visto. Había que explicárselo bastante bien, y entonces lo definía siempre así: ¿te acuerdas de «La clave»? Pues es como «La clave», pero mal hecho: cinco pollas viejas hablando de algo y ya está, pero en vez de en serio, en broma.

Cansado: Sí que es un cambio que ha habido cada vez más más mujeres en el programa. Al principio era muy raro, sobre todo venían del ámbito un poco más de la cultura, del cine, pero no del humor. Y ahora cada vez hay más mujeres que vienen al programa.

Ahora estáis en Tres Cantos, pero ¿hubo terceros tiempos memorables? Terminar el programa y seguirlo con los invitados...

Coronas: Hombre, padre (Cansado), no, pero Pepe y yo hemos sido muy profesionales.

Colubi: Esto pasaba en Galileo, sobre todo.

Cansado: Sí que haubo momentos muy cómicos antes de empezar. En las pruebas de sonido.

Coronas: En el priori.

Cansado: Hay mas distensión y tal. Después, como yo, lamentablemente, no puedo beber, pero bebí mucho en su momento...

Coronas: En Galileo todavía teníamos al lado un bar, El destellos, que era una maravilla kitsch, y era ya una cosa habitual ir con los invtados.

Coronas: Luego ya no, ya somos mayores.

Cansado: Yo no podía, porque vivía a cuatro calles. y no podía explicar cómo había tardado tanto (ríen).

¿Algún invitado que haya sorprendido por que no fuese una persona que a priori creyeseis que fuese a ser tan cómica y que funcionase muy bien luego en la mesa?

Coronas: Mariola Urrea, una persona muy culta, colaboradora de la Ser, y en aquel momento me parece que era vice rectora de la Universidad de Logroño. Colaboramos juntos con Francino y me parece que fue la segunda o tercera temporada que me empeñé en traerla y ella es... Bueno, no es muy seria, pero trata temas muy serios. Y la metimos con Pepín Tre, que meter a alguien con Pepín Tre, ojito, y funcionó de putísima madre. Fue un contraste tan cojonudo. Y eso es lo que a mí me mola de Ilustres, es el hecho de juntar gente muy dispar y que se forme una especie de nebulosa de la risa entre los cinco. Vengas de donde vengas y te dediques a lo que te dediques.

Colubi: Y por nombrar uno más reciente, Blas Cantó, por ejemplo. A mí me sorprendió muchísimo. No es que esperaba que fuera un sieso, pero la rapidez y la gracia que tuvo...

Cansado: ¿Cómo se llama El drogas?

Coronas: Enrique Villarreal.

Cansado: Estuvo maravilloso.

¿Alguien que se haya quedado como una espinita clavada o que no quieran venir?

Colubi: George Michael, es broma. Pues no sé. No sé por qué han ido viniendo gente. Por ejemplo, Fito no quería al principio por respeto y tal, y acabó viniendo, que también fue un orgullo que accediera. Pero a no se me ocurre ningún nombre que tengamos en la lista de rechazados.

Coronas: Hay gente que dice que no se ve y hay que respetarlo. Hay gente que se pone muy nerviosa. Los queremos y los amamos, pero si no te ves o no lo vas a pasar bien, no tiene sentido.

Cansado: La gente del fútbol; de baloncesto han venido bastante gente que hemos invitado, pero de fútbol vino Michel...