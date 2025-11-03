Un invitado muy especial le roba el protagonismo a Sonsoles Ónega: "Tiene sed, ¿Eh?"

Los directos en televisión son imprevisibles y cualquier cosa puede suceder de un momento a otro, más si entre los invitados se encuentran niños o animales. Y un ejemplo de ello ha sucedido en la tarde de este lunes en el programa de 'Y ahora Sonsoles', donde el protagonista de la historia tenía nombre propio: Ibi, un perro que ayuda a su dueña a controlar la diabetes.

El amigo de cuatro patas se ha convertido en el foco de todas las miradas con su comportamiento durante la entrevista que Sonsoles Ónega estaba realizando a Andrea, paciente con diabetes y que comparte su vida con este perrito que le detecta las subidas y bajadas de azúcar.

Sin embargo, Ibi es algo inquieto y al no parar de moverse en el regazo de Andrea, le han subido a la mesa. Instantes después, el can ha comenzado a pasearse por la plataforma, encontrando el desatendido vaso de agua del colaborador Carlos Quílez.

Sin pensárselo, el perro de asistencia ha zambullido su hocico en el vaso y ha comenzado a beber, provocando las risas de los presentes y la inmediata reacción de la presentadora que ya sabe lo que es lidiar con este tipo de razas porque tiene una en casa: "¿Tiene sed, eh?".

El momento ha quedado en una anécdota y la joven ha explicado cómo lidia con la enfermedad desde los 14 años, teniendo que estar pendiente de su salud constantemente. "Yo soy asintomática y no noto ni las subidas ni las bajadas", ha comentado, "a mí casi me da un coma sin Ibi".

Cuando Ibi detecta a través del olor una subida o bajada de azúcar, la avisa a través de ladridos, lloros o toquecitos con el hocico. Esto suele ocurrir 20 minutos antes de que se manifieste en el cuerpo de Andrea: "Cuando ve que me sube el azúcar, 20 minutos antes me ladra. Si me baja, me llora".