Javier Cámara entra en el olimpo de 'El Hormiguero' como invitado Infinity y decide donar su regalo

'El Hormiguero' ha dado la bienvenida al mes de noviembre con la visita de un viejo conocido del programa como es Javier Cámara, que vuelve a protagonizar una serie para Movistar Plus+ en la que se convertirá en exjugador olímpico de bádminton y compartirá pantalla con la joven Carla Quílez. Además, el actor ha entrado a formar parte del selecto club Infinity del programa, al que únicamente pertenecen otras cuatro personas, al ser la de este lunes su vigésima visita.

Como viene siendo habitual, Pablo Motos le ha entregado la taza de oro y un "reloj joya" con su nombre grabado, que el intérprete español ha decidido donar a la fundación Miquel Valls para rifarlo en una gala que tendrá lugar en Barcelona el próximo 9 de marzo para ayudar a las personas con ELA: "Es una maravilla que les va a encantar".

En cuanto a la ficción que ha presentado, llegará a la plataforma este jueves 6 de noviembre bajo el título 'Yakarta' y contará con seis episodios en los que el intérprete español dará vida a José Ramón Garrido, un atleta retirado que sobrevive dando clases de educación física en un instituto público de Vallecas, pero que cree descubrir en un torneo escolar el diamante que puede darle un giro a su vida.

Cámara la ha definido como una "road movie muy emocionante, triste y dura" que habla sobre el fracaso, un hecho que, en palabras del actor, "es muy aleccionador" porque "cuando ganamos no aprendemos nada, simplemente lo disfrutamos, cuando uno aprende es cuando fracasa y comete errores".

Y al hablar de Bádminton, el presentador no ha podido evitar pedirle una demostración de sus dotes en dicho deporte y para el que ha tenido que entrenar antes de iniciar el rodaje de la serie. "Vas a salir más calentito que con Topuria", le ha advertido el invitado Infinity antes de jugar, aunque "la partida" no ha dejado en buen lugar a ninguno de los dos.

Pero donde de verdad ha sorprendido al conductor del programa que cada noche triunfa en Antena 3 ha sido en el ámbito musical, pues en 'Yakarta', su personaje forma parte de un coro y previamente tuvo que ensayar con "el coro de Coslada", quienes también "participan como actores" y han acudido al plató para cantar junto a Javier Cámara.

Por otro lado, ha hablado del creador de la ficción, Diego San José, con quien ya había coincidido en otros proyectos y que, casualidades de la vida, siempre acaba lesionado: "Con Diego me lesiono siempre. Un día corriendo por un campo con zapatos de mocasín me había roto el ligamento. En esta serie el menisco lo tengo roto al 80%, es la otra rodilla pero camino bien. Emocionalmente lo paso muy bien, físicamente es otra cosa".

Asimismo, también ha compartido una anécdota de la primera vez que trabajó con Pedro Almodóvar, en la película 'Hable con ella' y el aprendizaje que sacó de aquel rodaje. "La primera escena me puse un poco nervioso, se me fue el texto y corté, noté que todo el mundo se puso muy nervioso", ha comenzado a relatar.

Tras ello, el director se le acercó y "muy cariñoso" le dijo: "No vuelvas a cortar una toma nunca porque cuando pasa algo extraordinario como un error o una pausa más larga a los actores nos pasan cosas que no son previsibles y eso es magia".

Javier Cámara también ha hablado de lo que significa ser director de cine: "Hay algo mágico, los actores nos perdemos lo que pasa detrás de cámaras. Cuando estás detrás, te das cuenta de que todos los problemas lo solucionan ellos para que tu no tengas ninguno".

