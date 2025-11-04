Los concursantes de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' han empezado pisando fuerte. Los telespectadores del reality de Telecincono tuvieron que esperar mucho para ver sonar la primera alarma, debido a que la primera infidelidad de 'La isla de las tentaciones 9' llega en la gala de estreno y revoluciona la villa, en este caso, la de las chicas. Helena disfrutaba de su primera fiesta en la piscinas cuando la luz se iluminó en Villa Playa. Este año como novedad, los concursantes pueden saber a través de la luz y una pantalla de televisión, quien es el concursante que realiza la infidelidad. Fue entonces cuando la televisión reveló el rostro de Rodri, provocando las lágrimas de la joven de 26 años, que ya ha presenciado como su novio le ha sido infiel en la primera noche del concurso.

Rodri, protagonista de esta primera historia de traición, conectó desde el primer momento con Olatz y decidió bañarse con ella en la piscina. Ambos mantuvieron una charla agradable bajo el agua y él se sinceró sobre sus problemas de pareja. La cosa no quedó aquí. ya que Rodri invitó a Olatz a subir a su habitación, provocando que la alarma sonará en la villa de las chicas, dejando tanto a ellas como a los espectadores con la incertidumbre de que ha ocurrido realmente dentro de ese cuarto.

Las primeras broncas no tardan en esperar en la primera gala de 'La isla de las tentaciones 9'

La novena edición de 'La isla de las tentaciones' arrancó con fuerza en Telecinco este lunes 3 de noviembre, presentando a las nuevas parejas dispuestas a poner a prueba su amor: Rodrigo y Helena, Gilbert y Claudia, Lorenzo y Nieves, Juanpi y Sandra, y Darío y Almudena.

La gala comenzó en la playa, donde Barneda recibió a los concursantes "como una tritona sacada del mar", lista para dar el pistoletazo de salida a una edición que promete emociones intensas. Desde el primer encuentro con los solteros y solteras, se vivieron momentos de alta tensión: hubo reproches, miradas desafiantes e incluso algún que otro insulto. Sin embargo, la hostilidad inicial dio paso a la curiosidad y el coqueteo cuando los chicos y chicas llegaron a sus respectivas villas, abriendo la puerta a los primeros juegos de miradas y cumplidos.

Entre los instantes más comentados destacó el de Rodri, que al ser preguntado por lo mejor de su novia Helena, se quedó sin palabras y solo atinó a decir que "está buena", dejando a Sandra Barneda visiblemente sorprendida. Un comienzo que dejó claro que esta novena temporada no va a dar tregua y que la primera infidelidad, ocurrida en tan solo unas horas, es solo el principio del caos emocional que se avecina.