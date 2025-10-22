‘La isla de las tentaciones 9’ revela a sus tentadores: estos son los 16 solteros dispuestos a romper parejas

Telecinco ha comenzado la promoción de la novena edición de ‘La isla de las tentaciones’ desvelando la identidad de los 16 solteros y solteras que llegarán a las villas de República Dominicana con un único objetivo: poner a prueba a las parejas protagonistas. La cadena presentó a los nuevos tentadores durante el primer especial Rumbo a La isla de las tentaciones, disponible en Mediaset Infinity, mientras mantiene en secreto a las parejas que participarán esta temporada.

En total, el formato contará con ocho tentadoras y ocho tentadores de perfiles muy distintos: desde una profesora de baile malagueña de 20 años hasta un empresario italiano de 33, pasando por azafatas, opositores, cantantes o nutricionistas. Todos ellos comparten el mismo propósito: encontrar el amor, aunque eso suponga romper el de otros.

Entre las chicas destaca Alba, que se define como “intensa y enamoradiza”; Estefanía, Miss Murcia y azafata de vuelo, que confiesa ser “celosa pero cariñosa”; Soraya, madrileña de 22 años, que asegura tener una personalidad “explosiva”; y Vita, estudiante etíope afincada en Girona que se describe como su “fan número uno”.

En el lado masculino, Aitor, un administrativo barcelonés de 28 años, se autodefine como “un golfo con alma de peluche”; Borja, coach biomecánico, no se corta al afirmar que “el sexo es su hobbie favorito”; Andrea, empresario italiano; Dairon, cantante; Juanjo, opositor de policía de 22 años que promete raparse si liga en tres días; y Melchor, valenciano de 22 años que admite ser “algo superficial”.

Aunque Mediaset no ha confirmado todavía la fecha de estreno, el regreso del reality parece inminente. ‘La isla de las tentaciones 9’ coincidirá en la parrilla con el final de ‘Supervivientes All Stars’ y el estreno de una nueva edición de ‘Gran Hermano’, completando la estrategia de relevo de realities de la cadena para este otoño.