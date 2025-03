Jordi Sabaté tras el último robo que casi le cuesta la vida: "Infinito asco en lo que se ha convertido Barcelona"

Jordi Sabaté ha sido uno de los invitados en el día de hoy en 'Espejo Público', el magacín matinal de Antena 3 liderado por Susanna Griso, en el que ha explicado como fue el último percance que sufrió en las calles de Barcelona, en el cual unos carteristas fueron a robarle unas mochilas en la que tenía varios aparatos que le permite respirar, admitiendo que siente "infinito asco en lo que se ha convertido Barcelona".

Un triste episodio de una realidad que da pavor

Jordi Sabaté Pons, activista reconocido en defensa de los derechos de las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), ha vuelto a ser noticia tras sufrir un intento de robo en pleno centro de Barcelona. A pesar de que la enfermedad le impide moverse, hablar y comer, el youtuber utilizó sus redes sociales para denunciar el hecho, advirtiendo a los ladrones que en su vehículo solo transporta máquinas de soporte vital. "Si me robáis, dejaré de respirar", expresó con contundencia en un vídeo que rápidamente se viralizó. El incidente, ocurrido a plena luz del día, ha generado una ola de apoyo por parte de sus seguidores y ha vuelto a poner en el centro del debate la creciente inseguridad en la ciudad condal. Más allá del impacto personal para Sabaté, este hecho refleja una preocupante realidad: ni siquiera las personas más vulnerables están exentas del peligro en las calles de Barcelona. Tanto él como su padre han dado la versión de los hechos al matinal de Atresmedia.

Tras visualizar el video que publicaron en redes sociales, Jordi Sabaté explicó como se produjo el robo. "Cuando tengo que desplazarme voy siempre en un taxi especial adaptado a mí, debido a las máquinas y la silla de gran dimensión que llevo para no ahogarme ni morir con mis secreciones, además siempre voy con dos profesionales sanitarios que me ayudan en todo momento. Cuando llegamos al centro de Barcelona y nos bajamos del taxi, siendo este un proceso bastante complejo, un buen hombre nos avisa de que nos estaban intentando robar máquinas, que son esenciales para que siga con vida y no fallezca", comentaba el afectado mientras la cámara enseñaba las bolsas que intentaron ser robadas por los carteristas. Fue aquí cuando intervino su padre antes de cortar la emisión y comentó en primer lugar un mensaje de agradecimiento al programa por dar voz a esta situación y después explicó "que todos tenemos derechos y obligaciones". "Espero que vengan momentos mejores, si encuentran a estos señores, que los juzguen, que asuman la responsabilidad. Hay que tener en cuenta todo lo que sufren los enfermos del ELA, que es mi partido político", explicó el padre de Jordi, muy dolido por la situación.