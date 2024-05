Jorge Brázalez habla del concurso de Miri en 'Supervivientes 2024'

Jorge Brazález, reconocido por su participación en programas como 'MasterChef 5' y 'El Desafío 2', ha decidido romper su silencio y hablar sobre la participación de su expareja, Miri Pérez Cabrero, en la edición 2024 de 'Supervivientes'. En una intervención en el programa 'Vamos a ver', conducido por Joaquín Prat, Brazález ha compartido sus impresiones de manera franca y sin rodeos.

El ganador de 'MasterChef 5' comenzó destacando que no ha estado siguiendo muy de cerca el programa, pero expresó su orgullo al ver a Miri participando en el concurso: "Estoy muy orgulloso. Yo la última parte no la he visto, pero está siendo bastante real. Yo creo que sí, ella no hace mucho teatro. Es así de verdad", afirmó Brazález.

Estas palabras muestran el apoyo y el respeto que Jorge Brazález tiene hacia su ex pareja, dejando claro que, a pesar de la ruptura, mantiene una buena relación con ella. Además, desmintió las acusaciones de algunos compañeros de 'Supervivientes', como Aurah, Laura Matamoros, Ángel Cristo o Blanca Manchón, quienes han sugerido que Miri está desempeñando un "papelón" estratégico en el concurso.

En cuanto a la posibilidad de que Miri gane la edición de 'Supervivientes', Brazález fue contundente: "Hombre, me gustaría que ganara Miri, claro". Con estas palabras, Jorge Brazález muestra su total apoyo a la participante, respaldando su trayectoria en el concurso y deseándole éxito en su aventura en la isla. La declaración de Brazález llega en un momento crucial para Miri, ya que se encuentra nominada y se enfrenta a la posibilidad de ser expulsada junto a otros concursantes destacados como Kiko Jiménez y Laura Matamoros.