Joaquín Prat supera los límites de Alessandro Lequio en “Vamos a ver”: “Se acabó”

Alessandro Lequio ha mostrado una actitud muy rígida en su última aparición televisiva, que ha tenido lugar este mediodía en el matinal de Mediaset, “Vamos a ver”, presentado por Joaquín Prat. Precisamente, el colaborador televisivo hispano-italiano, ha chocado fuertemente con el maestro de ceremonias del espacio televisivo que ocupa las mañanas de Telecinco, tras una pregunta que le ha realizado esté sobre su nieta, que no le ha sentado nada bien a la expareja de Ana Obregón.

Se siente estúpido

El monumental cabreo de Lequio ha venido por una pregunta inofensiva de Joaquín Prats que no sabía la que se le venía encima cuando interpeló al colaborador sobre si había conocido ya a su nieta, cuestión que encendió vehementemente a Alessandro Lequio: “A ver cómo lo digo. Mi sentido del ridículo tiene un límite porque tener que responder una vez más a lo mismo hace que me sienta estúpido. De verdad, me siento estúpido”, estalló el colaborador que aseguró que no quería hablar más sobre el tema, ante el asombro del resto de contertulios del programa.

“La gente no se da cuenta, pero cuando sufres un gran duelo en la vida, el dolor no desaparece. Aprendes a convivir con ese dolor, pero no desaparece. Por eso, yo, desde el primer día, he dicho que no quiero hablar de nada que tenga que ver con mi hijo y eso voy a hacer. No voy a hablar de nada que tenga que ver con mi hijo, lo siento” expresó finalmente el propio Lequio admitiendo que no quería saber nada más de la cuestión con un rotundo “se acabó”.

Ante la incómoda situación, ya que la tensión en esos instantes dentro del programa era palpable, el presentador de “Vamos a ver”, Joaquín Prats, decidió cambiar radicalmente de tema, no antes sin intentar justificar su última pregunta, comentando que la expareja de Alessandro Lequio, Ana Obregón, iba a visitar la tertulia nocturna de Telecinco, “De Viernes”, a lo que el propio Lequio replicó para poner punto y final al asunto, comentando que “cada uno es responsable de su vida”.