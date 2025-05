José Mota ya predijo la llegada de un papa estadounidense: su divertida parodia

Ya tenemos nuevo papa en el Vaticano, que ha sido elegido después de apenas dos días de cónclave. Finalmente, el sucesor del papa Francisco será el cardenal Robert Prevost, cuyo nombre no estaba en las quinielas y que ha sorprendido bastante. Bajo el nombre de León XIV, este estadounidense original de Chicago ha rezado por una paz "humilde y desarmada" desde el balcón en la Basílica de San Pedro.

León XIV, nuevo Papa, en directo: quién es Robert Francis Prevost, edad y última hora La Razón

La predicción de José Mota sobre el nuevo papa

De hecho, José Mota ya habría predicho la elección de este nuevo papa americano en un divertido 'sketch' procedente de 2017 y donde bromea precisamente con esa idea. "Durante siglos, el Papa ha sido italiano", comienza diciendo Mota parodiando ese acento. "Ha habido papas españoles, polacos y alemanes, pero siempre europeos. Por esta razón, el próximo Papa tendrá que ser.......¡Un papa americano!"

Y, a continuación, pasa a bailar al ritmo de la inolvidable canción 'We No Speak Americano' del dúo australiano Yolanda Be Cool."Panes, peces y rock'n'roll", canta el humorista a plena voz acompañado por sus bailarines.