La joven actriz Anastasia Russo, víctima de bullying, insta a alzar la voz: "No os quedéis callados"

El acoso escolar es uno de los problemas más graves que existen en la actualidad y casos como la muerte de Sandra Peña han iniciado una oleada de testimonios de personas que, como ella, han sido víctimas de bullying. En el programa de 'Y ahora Sonsoles' han entrevistado a Anastasia Russo, actriz y modelo de 14 años, víctima de acoso escolar en su infancia, que no ha dudado en lanzar un mensaje a otros niños que como ella sufren cada día: "Alzad la voz".

La joven intérprete que dio vida a Tina en la película Tin & Tina, con protagonistas Milena Smit y Jaime Lorente, ha lamentado lo "devastador" que es vivir esta situación y que no se tome "ninguna medida para que estos casos no sucedan".

Ella misma lo ha padecido hasta hace poco y ha contado su historia. "En primero de Primaria yo no hablaba bien el español, principalmente hablaba el ruso. Empezó con unos insultos pequeñitos que fueron a más con 'la rusita', 'sal a la pizarra, la rusa".

Comentarios que venían "en especial de los alumnos", pero también de "los profes" que "veían lo que estaba pasando, pero no hacían nada". Otro de los motivos por el que se metían con ella era el de aparecer en la televisión: "Cuando empecé con la actuación, se reían de mi por salir en algún anuncio".

Hasta que un día, en segundo de Primaria, "un niño decidió tirarme una piedra en la cabeza", por lo que tuvo que pasar varias semanas ingresada, para después descubrir que "no le pusieron ni un parte, ni me pidieron perdón".

Sus padres sabían lo que estaba sucediendo, pero incluso ellos no eran escuchados por los profesores. Tras esta experiencia, Anastasia ha asegurado que ya no confía "casi nada en la gente" y que le "cuesta socializar mucho más por culpa de haber pasado seis años sola porque me rechazaban en todo momento".

Ante su testimonio, la presentadora del programa, Sonsoles Ónega, le ha invitado a dirigirse a otros compañeros que en estos momentos están sufriendo una situación similar: "No os quedéis callados, siempre va a haber un adulto que os puede ayudar".

"Acudir a cualquier familiar, sea abuelo, abuela, tío, prima, hermana, da igual, algún compañero, algún profesor en el que confíes que siempre vas a poder buscar ayuda. Si eso no funciona, que ya busquéis ayuda legal, se lo contéis a vuestros padres y ya se tomarán represalias en contra de los profes y de los alumnos", ha finalizado.