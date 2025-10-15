Miguel Lago alza la voz contra el bullying y manda un recado a los centros escolares: "Falta muchísimo corazón"

La reciente muerte de una niña de 14 años en Sevilla, que ha perdido la vida tras precipitarse al vacío desde el balcón de su casa, en lo que todo apunta a un caso de acoso escolar, ha sacudido el plató de 'Y ahora Sonsoles'. Durante el programa de este miércoles, la madre de la joven ha denunciado la situación en directo y uno de los colaboradores, Miguel Lago, ha alzado la voz, poniendo el foco en los centros escolares.

El gallego ha denunciado que este problema "no acaba nunca" y que "todos los años" ocurre lo mismo. "Se abre una investigación, nadie sabía nada, le dicen a los padres que tenían que estar más atentos, los padres se sienten la mayor mierda del mundo" y acaban diciendo "no me podía imaginar que mi hijo llegara a esto", ha analizado.

El colaborador del programa de Antena 3 se ha dirigido a los centros escolares, pidiendo que le garanticen que cuando su hijo vaya al colegio le respeten y no le maltraten: "Os dejamos a nuestros hijos todos los días, pasan más tiempo con vosotros que con nosotros. Llevamos años prometiendo una ley nueva de acoso escolar, oyendo a profesores diciendo que no tienen medios, padres diciendo que los profesores no hacen caso y entre medias ver casos como estos...Yo quiero que me garanticen que mi hijo va al colegio y que no lo maltratan, pido que lo respeten".

Así como se ha referido a los propios padres, otra parte del problema. "¿Qué educación le estamos dando a nuestros hijos?", se ha preguntado, añadiendo que todos conocen lo que es la "presión, la adolescencia, lo difícil que es encajar" y ha admitido que le gustaría hablar y escuchar a los padres de ese grupo acosador.

"Yo no me quiero imaginar que me llamen a mí casa y que me digan que mi hijo forma parte de eso y que ha estado maltratando de tal manera a otro igual que prácticamente lo ha empujado por ese balcón. Falta muchísimo corazón", ha lamentado.

Una situación que ha vivido de cerca con su hija pequeña, a la que tuvo que cambiar de colegio: "Mi familia ha pasado momentos complicados, no a estos niveles, pero suficientemente doloroso para intentar hacer cualquier cosa. Yo vengo de cambiar a una hija mía de colegio por ver qué no funciona".

Miguel Lago ha mostrado la contradicción que supone que la única solución sea "quitarlos del centro" y ha hecho un llamamiento para que cualquier director de colegio acude a un programa de televisión a hablar y admitir que tienen "un problema enorme de bullying" en el colegio.

"Bullying es violencia escolar y al igual que hay violencia contra las mujeres, hay violencia en las escuelas", ha sentenciado.