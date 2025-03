Juan del Val defiende la publicación del libro de José Bretón: "La libertad de hacer una obra literaria tiene que estar por encima del dolor de una madre"

Nuria Roca cumplía ayer 53 años y lo hacía con un nuevo programa de su magacín de actualidad dominical que ocupa la franja de la tarde del segundo canal del grupo Atresmedia. 'La Roca' se hacía eco de las noticias acontecidas durante la semana y una de ellas fue la paralización del libro que recogía la confesión del asesinato realizado por José Bretón a sus hijos Ruth y José, hace ya 14 años en la provincia de Córdoba. La madre de los niños y expareja de Bretón, Ruth Ortiz, ha sido clave para que la publicación de esta obra literaria no se produzca por el momento y Juan del Val espetó en directo estar en desacuerdo con esta decisión, aunque dejó remarcado que José Bretón es "un personaje odioso, horrible y que ha generado mucho dolor".

¿Qué ha ocurrido con el libro?

La reciente suspensión de la distribución del libro 'El odio', escrito por Luisgé Martín, ha reavivado el debate sobre los límites de la libertad de expresión y el respeto a las víctimas de crímenes violentos. Ruth Ortiz, madre de los pequeños Ruth y José, asesinados por su padre en 2011, ha manifestado su profundo rechazo a la publicación de esta obra, que recoge confesiones de José Bretón sobre el doble asesinato. Ortiz ha destacado la importancia de proteger el honor, la intimidad y la dignidad de las víctimas, evitando que los responsables de estos crímenes tengan una plataforma para difundir su versión de los hechos. La editorial Anagrama decidió paralizar la distribución del libro tras recibir un burofax de la representación legal de Ortiz y una advertencia de la Fiscalía de Córdoba. La madre de los niños ha agradecido el apoyo recibido por la Fiscalía de Córdoba y Huelva, el Servicio de Atención a las Víctimas y su abogada, subrayando la necesidad de regular y hacer cumplir las normativas que protegen a las víctimas. Asimismo, ha expresado su solidaridad con las familias de otras mujeres asesinadas por violencia de género, reforzando su compromiso en la lucha contra este tipo de violencia.

Tras conocer esta noticia, el propio Juan del Val opinó y su alegato no dejo indiferente a nadie como de costumbre, siendo tendencia en redes a última hora de la tarde de ayer, siendo criticado por muchos, pero también hubo gente que estuvo de acuerdo con el colaborador televisivo y escritor. "No estamos hablando de este personaje, tan odioso y horrible que ha generado tanto dolor. Estamos hablando de la publicación de un libro. Y este debería ser el debate. Creo que la libertad de hacer una obra literaria sobre cualquier persona o cualquier hecho tiene que estar por encima de ese dolor que puede sufrir la madre, con toda la empatía hacia ella. Dice la carta que no le podemos dar voz a los asesinos, ¿cómo que no? Hay que tener en cuenta la naturaleza de estos seres pero por supuesto que hay que darles voz", alegaba así Juan del Val sobre este peliagudo asunto.